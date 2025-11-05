Cu ce se ocupă Rama Duwaji, soția primarului New York-ului Zohran Mamdani. I se mai spune „Prințesa Diana a zilelor noastre”

Rama Duwaji
La doar 28 de ani, Rama Duwaji va deveni cea mai tânără Prima Doamnă pe care New York-ul a avut-o vreodată, atrăgând atenția publicului în momentul în care soțul său, Zohran Mamdani, a câștigat cursa pentru primărie marți seara.

În discursul său de acceptare a victoriei, Mamdani i-a adus un mesaj de mulțumire special soției sale aflată alături de el: „Și soției mele incredibile, Rama, hayati”, a spus el, folosind cuvântul arab „hayati” care înseamnă „viața mea”. „Nu există nimeni pe care l-aș dori mai mult alături de mine în acest moment și în fiecare moment”, relatează BBC.

O artistă cu rădăcini siriene

Duwaji este o artistă din New York cu rădăcini siriene, ale cărei lucrări explorează frecvent teme legate de Orientul Mijlociu. Munca sa a fost publicată în BBC News, The New York Times, The Washington Post, Vice și în muzeul Tate Modern din Londra. În 2020, Duwaji a realizat o ilustrație pentru Shado Magazine, abordând tema „războiului ambiental al Israelului împotriva fermierilor palestinieni”.

Într-o postare din mai 2023, Mamdani a lăudat-o pe Duwaji, subliniind că „Rama nu este doar soția mea, este o artistă incredibilă care merită să fie cunoscută în termenii ei proprii”. La acest post, Duwaji a comentat în glumă: „Omg, ea este reală.”

Cei doi s-au întâlnit pe aplicația de dating Hinge

Cuplul s-a cunoscut pe aplicația de dating Hinge, iar Mamdani a glumit spunând: „Așadar, există încă speranță pe aceste aplicații de dating.” Însă până recent, Duwaji a fost o prezență rară în timpul campaniei electorale a soțului său, ceea ce a determinat unii critici să sugereze că Mamdani „ascunde” prezența soției sale. Această absență a fost remarcabilă, având în vedere că mulți candidați din SUA aleg să își pună soțiile în fața publicului pentru a sublinia valorile familiale.

Deși a evitat reflectoarele, Duwaji a fost un factor important în campania soțului său, fiind implicată activ în dezvoltarea identității de brand a acestuia, inclusiv în alegerea simbolurilor și fonturilor folosite pe materialele de campanie. Chiar și cu o apariție discretă în fața camerelor, mai mulți prieteni ai lui Duwaji au descris-o ca fiind o „Prințesă Diana a zilelor noastre”, ceea ce sugerează că aceasta și-a câștigat deja un loc important în inimile publicului newyorkez.

Mesaje de activism politic

Duwaji a activat în principal în domeniul artei și al activismului. Într-un interviu acordat site-ului YUNG, aceasta a vorbit despre tensiunile actuale din New York și despre îngrijorările legate de politicile imigraționiste și situația din Orientul Mijlociu. Ea a subliniat că rolul unui artist este de a reflecta realitățile timpului în care trăim și a vorbit despre responsabilitatea pe care o simte de a se exprima față de injustițiile din lume. „Arta are un mare potențial de a răspândi mesaje de schimbare”, a spus ea.

De asemenea, lucrările sale artistice includ critici la adresa „imperialismului american” și sprijină mișcarea pro-palestiniană, având o influență puternică în conturarea opiniei publice asupra unor subiecte politice globale. Deși nu a fost foarte vizibilă în campania soțului său, Duwaji este un nume tot mai cunoscut în cercurile culturale și politice din New York.

Acum, în calitate de Prima Doamnă a orașului, Duwaji pare pregătită să își asume un rol de lider cultural și social. Chiar și la evenimentele oficiale, a ales să poarte îmbrăcăminte cu un mesaj politic, arătându-și susținerea față de cauze importante, cum ar fi drepturile palestinienilor. Fie că este vorba de ateliere de artizanat din Brooklyn sau de aparițiile publice alături de soțul ei, Duwaji se afirmă ca o prezență autentică și angajată.

În ciuda faptului că, pentru unii, este doar „soția primarului”, Rama Duwaji continuă să inspire atât tinerii din New York, cât și pe cei din întreaga lume cu activitatea sa artistică și mesajul ei politic.

Zohran Mamdani, un musulman de origine indiană născut în Uganda, în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat şi oponent ”feroce” al lui Donald Trump a câştigat cursa pentru funcţia de primar în New York.

30 de ani de PRO TV. 2000 - Ion Iliescu revenea la Cotroceni, iar Traian Băsescu cucerea Bucureștiul

