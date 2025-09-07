Criză politică în Japonia. Premierul Shigeru Ishiba și-a dat demisia după un mandat de doar 11 luni

Premierul japonez Shigeru Ishiba a demisionat după doar 11 luni în funcție. Conform presei nipone, el își anunțase mai mulți colegi din Partidul Liberal Democratic (LDP) că intenționează să se retragă de la conducerea guvernului.

„Am decis să demisionez din funcția de președinte al LDP”, a declarat el într-o conferință de presă convocată la amiază; AFP, care îl citează, menționează că potrivit practicii politice din Japonia, liderul partidului de guvernământ devine și șef al executivului.

El a menționat că a încheiat un tratat comercial cu Statele Unite privind taxele vamale asupra cărora insistă președintele american Donald Trump, ceea ce a însemnat „depășirea unui obstacol major”, apoi - părând emoționat - a adăugat că ar dori „să predea ștafeta generației următoare”.

Speculații legate de demisia premierului

Publicații din Japonia pun gestul politicianului pe seama dorinței de a evita divizarea partidului.

Ishiba, în vârstă de 68 de ani, era prim-ministru din octombrie anul trecut, într-un guvern de coaliție format de LDP alături de un partener mai mic, formațiunea Komeito. El a pierdut în iulie majoritatea în camera superioară a parlamentului de la Tokyo, după ce rămăsese în minoritate în camera inferioară încă din toamnă, reamintește dpa.

Cu toate că declarase inițial că intenționează să rămână în funcție și declarase chiar marți că va lua o decizie privind viitorul său politic 'la momentul potrivit', Ishiba s-a hotărât, se pare, după discuții purtate sâmbătă seara cu doi apropiați ai săi, fostul premier Yoshihide Suga și ministrul agriculturii, Shinjiro Koizumi.

Ishiba a cerut LDP să organizeze alegeri interne pentru desemnarea unui nou lider. Potrivit Reuters, cele mai mari șanse de a câștiga le au Koizumi și veteranul Sanae Takaichi, un critic al creșterii dobânzilor decise de Banca Japoniei.

