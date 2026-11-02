Compania aeriană încearcă să compenseze creșterea puternică a prețurilor la combustibil, provocată de conflictul din Orientul Mijlociu, potrivit The Guardian.

Ryanair a anunțat că analizează posibilitatea înghețării salariilor, ceea ce ar putea declanșa un conflict cu sindicatele, în contextul în care compania încearcă să facă față creșterii accelerate a costurilor cu combustibilul.

Cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa ia în calcul și reducerea numărului de membri ai echipajelor de la bordul aeronavelor, precum și extinderea utilizării inteligenței artificiale, ca parte a unui program de reducere a cheltuielilor.

Prețurile biletelor ar putea fi majorate cu până la 20%

Compania estimează că operatorii aerieni europeni ar putea majora prețurile biletelor cu până la 20%. În cazul Ryanair, cheltuielile cu combustibilul pentru avioane ar urma să crească cu aproximativ două miliarde de euro în următorul an financiar, care se încheie în martie 2028.

„Dacă nu se ajunge rapid la o soluție în conflictul din Orientul Mijlociu, ne așteptăm ca prețurile combustibilului pentru avioane să rămână ridicate până în 2027”, a declarat Michael O’Leary, directorul general al Ryanair.

Acesta a explicat că, deși compania se așteaptă ca tarifele zborurilor europene pe distanțe scurte să crească semnificativ, pe fondul scumpirii combustibilului și al reducerii capacității de transport a companiilor concurente, aceste majorări nu vor compensa integral creșterea estimată a cheltuielilor cu combustibilul, de două miliarde de euro.

Prețul petrolului a atins vineri cel mai ridicat nivel din ultimele șase luni, înainte de a coborî luni la aproximativ 110 dolari pe baril.

Ryanair estimează că tarifele zborurilor europene pe distanțe scurte vor crește considerabil anul viitor, pe măsură ce expiră contractele prin care companiile aeriene au blocat anterior prețurile combustibilului pentru a-și limita cheltuielile.

„Pentru a face față acestei situații, analizăm toate costurile la nivelul companiilor din grup, acordând o atenție deosebită negocierilor privind taxele aeroportuare, acordurilor salariale care urmează să expire și care ar putea necesita înghețări temporare ale salariilor, reducerii numărului de membri ai echipajelor și utilizării pe scară mai largă a inteligenței artificiale”, a declarat Michael O’Leary.

Mai multe acorduri salariale ar urma să fie renegociate

Directorul general a precizat că mai multe acorduri salariale ale companiei urmează să fie renegociate începând din luna martie.

Sindicatul Unite susține însă că are deja încheiat un acord salarial multianual, valabil și pentru 2027, care nu este condiționat de performanțele financiare ale companiei.

„Sindicatul Unite nu a fost informat cu privire la astfel de propuneri și avem un acord salarial multianual care acoperă și anul viitor. Mai multe sindicate din Europa au acorduri similare. Acordul nostru salarial nu a fost legat și nici condiționat de performanțele companiei. Ryanair a insistat în mod special asupra acestui aspect. Prin urmare, ne așteptăm ca acordul să fie respectat”, a declarat Oliver Richardson, reprezentant național al sindicatului.

Vor fi angajați mai puțini piloți și membri ai echipajelor de cabină

Michael O’Leary a mai anunțat că Ryanair reduce semnificativ ritmul recrutărilor de noi piloți și membri ai echipajelor de cabină, precum și al înscrierilor în programele de pregătire profesională.

Compania a precizat că extinderea utilizării inteligenței artificiale va viza în special creșterea productivității în activitățile operaționale, administrative și de suport.

Potrivit lui O’Leary, inteligența artificială a contribuit deja la creșterea capacității operaționale cu 4%.

„Când operezi 650 de aeronave, activitatea devine prea complexă pentru a putea fi gestionată de un om. Mașinile pot concepe programe de zbor mai bune decât am putea noi, astfel că obținem o productivitate mai mare de la aeronave”, a explicat directorul Ryanair.

Compania a mai anunțat că a blocat prețul pentru 80% din necesarul de combustibil până la sfârșitul lunii martie, la un nivel de 67 de dolari pe baril. Pentru următoarele 12 luni, doar 25% din necesarul de combustibil este acoperit prin contracte de acest tip, la un preț de 95 de dolari pe baril.

„Începe să devină clar pentru toată lumea că noi, cei din industrie, nu ne-am asigurat suficient împotriva creșterii prețurilor”, a declarat Michael O’Leary.