Potrivit documentului, comisia de anchetă va avea drept obiectiv să solicite autorităţilor competente (Inspectoratul General pentru Imigrări, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Poliţia Română, CNCD, Inspectoratul Teritorial de Muncă şi alte instituţii relevante) date complete şi actualizări privind, conform Agerpres:

infracţiunile şi contravenţiile săvârşite de cetăţeni străini, cu defalcare pe naţionalităţi

tipuri de fapte şi perioade

situaţiile de şedere ilegală

deciziile de returnare

îndepărtările sub escortă şi măsurile de interdicţie de reintrare

cazurile de migraţie secundară şi de tentativă de trecere frauduloasă a frontierei

abuzurile şi exploatarea la locul de muncă

inclusiv implicarea unor cetăţeni străini ca autori

eficienţa controalelor şi a măsurilor de prevenție

combatere aplicate de instituţiile responsabile.

„Pe baza acestor date şi a audierilor efectuate, comisia va identifica vulnerabilităţile legislative şi administrative, va evalua impactul fenomenului asupra ordinii publice şi securităţii naţionale şi va formula propuneri concrete de soluţii legislative, administrative şi instituţionale menite să reducă migraţia abuzivă, să îmbunătăţească retenţia lucrătorilor străini şi să consolideze capacitatea de control a autorităţilor", menţionează sursa citată.

De ce doresc înființarea comisiei

„Inițiativa vine în contextul creșterii numărului de lucrători străini intrați în România în perioada 2022-2026 și al cazurilor documentate de ședere ilegală, trecere frauduloasă a frontierei, trafic de migranți și exploatare prin muncă. Potrivit expunerii de motive, numai în anul 2024 au fost înregistrate 2.389 de cazuri de cetățeni străini depistați în încercarea de a părăsi ilegal România, iar în primele șapte luni ale anului 2025 aproximativ 400 de persoane au fost depistate în tentative de trecere ilegală a frontierei româno-maghiare”, arată AUR într-un comunicat citat de Agerpres.

Documentul proiectului de hotărâre prezintă inclusiv cazuri de migranți ascunși în autocamioane, situații de ședere ilegală, infracțiuni violente și anchete privind exploatarea lucrătorilor străini. Sunt menționate acuzații grave de muncă forțată, reținerea documentelor, agresiuni fizice și lipsire ilegală de libertate.