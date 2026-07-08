Ministerul Educației și Cercetării anunțase, înainte de depunerea contestațiilor, că 79% dintre candidații de la Evaluarea Națională au obținut medii mai mari sau egale cu 5, potrivit Agerpres.

Examenul a fost susținut integral de 143.251 de absolvenți de gimnaziu (din totalul celor 148.268 de absolvenți înscriși), rezultând o rată de participare de 96,6%.

Au obținut medii mai mari sau egale cu 5 113.192 de elevi (79%). Șapte elevi au încheiat examenul cu media 10 (zece).

Au fost eliminați pentru fraudă/tentative de fraudă opt elevi.

Rezultatele sunt afișate/publicate pe baza codului unic alocat și comunicat fiecărui candidat, în acord cu prevederile specifice din Regulamentul general privind protecția datelor personale (GDPR).

Elevii vor putea verifica notele atât la centrele unde au susținut examenul, cât și online, pe platforma oficială destinată examenelor naționale.

Broșura pentru admiterea la liceu 2026

Broșura pentru admiterea la liceu 2026 conține toate informațiile esențiale de care au nevoie elevii de clasa a VIII-a și părinții acestora pentru a înțelege cum funcționează procesul de repartizare la liceu.

Admiterea se face pe baza rezultatelor de la Evaluarea Națională, iar completarea fișelor de opțiuni se face electronic, cu sprijinul diriginților și al părinților, iar repartizarea computerizată a candidaților are loc pe 22 iulie. iată tot ce trebuie să știi.

Broșura pentru admiterea la liceu 2026

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a lansat oficial broșura pentru admiterea la liceu 2026, un document care conține atât calendarul oficial al repartizării, regulile de calcul ale mediilor, criteriile de departajare, dar și detalii despre ofertele educaționale ale liceelor de stat și particulare.

Broșura vine în ajutorul elevilor absolvenți de clasa a VIII-a și a părinților acestora pentru a face o alegere informată cu privire la liceul pe care îl aleg pentru a continua în sistemul de învățământ.

Documentul arată pașii necesari pentru înscrierea la cursurile de zi, destinate celor care nu împlinesc 18 ani până la începerea școlii, dar și opțiunile pentru învățământul seral sau cu frecvență redusă pentru candidații din promoțiile anterioare.