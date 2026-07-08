Mai mult, în timp ce părinții lucrează acolo, copiii merg la centrul educațional din localitate.

Oamenii care ajung la serele sociale din comuna Popricani, județul Iași, pot cumpăra roșii, castraveți ori morcovi.

Legumele culese zilnic sunt puse imediat la rece și ajung proaspete la clienți.

Clientă: „Legume care arată exact ca la bunica acasă. De-abia aștept să le gust. Important e că facem o faptă bună.”

În cele două sere muncesc oameni sprijiniți de fundația „Casa Share”. Andreea și Oana sunt un exemplu.

Andreea Mihai, angajată: „E o meserie foarte frumoasă”.

Oana Martinescu, angajată: „Este de muncă în fiecare zi. Suntem recunoscători pentru această faptă. Ne susține și ne încurajează.”

Bogdan Tănasă, fondator Casa Share: „Producția este extraordinară. Aceste mămici vin aici zi de zi, copilașii vin la Centrul Educațional, își produc propriile legume, să își hrănească copiii, să aibă un loc de muncă și închidem cercul ăsta.”

La serele binelui, castraveții se vând cu 5 lei kilogramul, cartofii cu 4 lei, iar ardeii cu 10. Banii strânși ajută inclusiv la ridicarea de locuințe pentru familiile fără posibilități.