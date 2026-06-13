Această declarație, adoptată miercuri în timpul unei vizite a președintelui sud-coreean Lee Jae Myung la Bruxelles, critică 'cooperarea militară ilegală' dintre Phenian și Moscova.

'Condamnăm sprijinul unor terțe părți, în special al RPDC, care permite Rusiei să continue războiul său de agresiune împotriva Ucrainei', a subliniat declarația, folosind acronimul numelui oficial al Republicii Populare Democrate Coreene.

Cooperarea cu Rusia este 'un exercițiu al drepturilor suverane', a reacționat Ministerul nord-coreean de Externe.

Declarația comună reprezintă 'o încălcare clară a suveranității statului nostru și un act ostil grav', a afirmat acesta.

Ministerul, citat de agenția nord-coreeană KCNA, a reafirmat că principalul 'stat inamic' al Coreei de Nord este Coreea de Sud.

Potrivit ministerului, Seul este 'pumnalul preferat' al Washingtonului care îi servește obiectivul de 'a invada (...) continentul asiatic'.

Această exprimare pare să fie o referire la comentariile generalului Xavier Brunson, cel mai înalt gradat american în Coreea de Sud, care în luna mai a comparat această țară cu un 'pumnal în inima Asiei'.

Coreea de Nord și aliatul său chinez au condamnat anterior declarațiile generalului Brunson, afirmând că ele reflectă strategia Washingtonului de a limita puterea Chinei.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un și-a consolidat alianța cu președintele rus Vladimir Putin trimițând trupe și muniții pentru a sprijini armata rusă implicată în războiul din Ucraina.

Kim Jong Un l-a primit recent pe președintele chinez Xi Jinping la Phenian, după întâlnirile acestuia din urmă la Beijing cu președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin la Beijing.