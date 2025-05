Contre între miniştrii de externe ai Ungariei şi Poloniei la reuniunea NATO din Turcia

Anunţul a fost făcut chiar de şeful diplomaţiei din Ungaria, Pete Szijjarto, care a scris pe X că la reuniunea informală a miniştrilor de externe ai NATO din Antalya, omologul său polonez „a repetat ca un papagal tezele campaniei calomnioase a Ucrainei împotriva noastră”.

El a spus că Radoslaw Sikorski este „unul dintre cei mai mari susţinători ai războiului” şi a respins „acuzaţiile” acestuia, fără a preciza care au fost acestea.

„Aceasta este o încercare coordonată de a ne discredita şi de a ne reduce la tăcere cu privire la aderarea Ucrainei la UE”, a adăugat Peter Szijjarto.

Ministrul polonez de externe nu a rămas fără replică şi a preluat postarea lui Szijjarto explicând că a întrebat la reuniunea ministerială a NATO din Turcia dacă serviciile secrete militare maghiare au efectuat într-adevăr operaţiuni în Transcarpatia, aşa cum susţine Ucraina.

„Ambele părţi ar trebui să furnizeze dovezi cu privire la această problemă serioasă. Mi-e greu să înţeleg ostilitatea Ungariei faţă de Ucraina, care a fost invadată”, a adăugat Radoslaw Sikorski.

Noua escaladare din relaţiile ucraineano-ungare a început după ce Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunţat demascarea unei reţele a seviciilor militare maghiare care desfăşura activităţi de spionaj în Transcarpatia, regiune unde este concentrată minoritatea maghiară din Ucraina.

I confirm that at the NATO ministerial in Turkey I asked whether it’s true, as Ukraine claims, that Hungarian military intelligence carried out reconnaisance in sub-Carpathian Ruthenia.

Both sides should present evidence on this grevious matter.

I struggle to understand Hungary’s… https://t.co/Kb8PO3QEFA