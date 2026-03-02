Toți ar fi trebuit să se întoarcă în țară, când au primit alerte să se adăpostească. În prezent, sunt cazați la hotel, de unde țin legătura cu părinții.

20 de liceeni de la Colegiul Naţional „Petru Rareș" din Suceava au ajuns în Dubai săptămâna trecută, într-o excursie cu şcoala.

Dar zborul lor de întoarcere s-a anulat când erau în aeroport. Aşa că au rămas într-un hotel din apropiere. Deocamdată, de cazare se ocupă agenţia de turism.

Laura Salciuc, profesor Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava: „În prima seară, atunci ne-am speriat cel mai tare. Stăm la baza Palm Jumeira şi a căzut o bucată de dronă la un hotel din apropiere, şi era un pic panică, iar în noaptea respectivă am primit două alerte, am condus copiii în siguranţă la subsol."

Tot din Suceava sunt şi 11 elevi majori, însoţiţi în Dubai de părinţi şi de un profesor.

Ilie Sauciu, profesor: „Am primit alerta când a fost pericol, copiii s-au retras la parcarea blocului unde locuiesc. Ni s-a recomandat că dacă rămânem în apartamente să ne îndepărtăm de geamuri."

Ciprian Anton, ISJ Suceava: „Avem un număr de 51 de copii şi 12 cadre didactice, sunt bine din ce ştim."

Pe de altă parte, 28 de elevi de gimnaziu din Focşani sunt în excursie doar cu un cadru didactic şi cu mama unuia dintre ei. Unii au doar 12 ani, însă ţin în permanenţă legătura cu părinţii. Pe ei i-a vizitat consulul României.

Ionuț Filimon, primarul comunei Soveja, jud Vrancea: „Au fost situații în care au intrat în panică copiii fiindcă au fost tot felul de mesaje într-o zonă în care se poate întâmpla orice."

Deocamdată nu este clar când se vor întoarce în ţară.