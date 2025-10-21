Vești bune de la Casa Albă. Blocajul guvernamental, cu efecte globale, s-ar putea încheia după mai bine de 3 săptămâni

Stiri externe
21-10-2025 | 07:36
capitoliu
Shutterstock

Blocajul guvernamental din Statele Unite este ”probabil să se încheie în cursul acestei săptămâni”, a declarat Kevin Hassett, principalul consilier economic al Casei Albe.

autor
Claudia Alionescu

Asta în condițiile în care administraţia Trump este pregătită să adopte ”măsuri mai ferme” dacă democraţii nu vor coopera, transmite CNBC.

”Există şanse reale ca situaţia să se rezolve foarte curând”, a spus Hassett, director al Consiliului Economic Naţional, într-un interviu acordat CNBC.

”Democraţii moderaţi vor face pasul necesar pentru redeschiderea guvernului, iar apoi putem negocia politicile dorite în mod normal.”

Blocajul început de la 1 octombrie, aflat deja în a treia săptămână, a fost provocat de disputa din Senat privind priorităţile de finanţare federală. Republicanii susţin o rezoluţie temporară care ar menţine finanţarea la nivelurile actuale, în timp ce democraţii cer ca orice acord să includă fonduri suplimentare pentru asigurările de sănătate, în special extinderea creditelor fiscale din Legea privind asistenţa medicală accesibilă (ACA), care urmează să expire la sfârşitul anului.

Citește și
Donald Trump
Blocajul guvernamental din SUA, mai scump decât zidul lui Trump. Cum s-a ajuns aici

Hassett a afirmat că unii senatori democraţi ar fi evitat până acum un vot de teama ”unei imagini politice negative” înaintea protestelor naţionale ”No Kings” împotriva preşedintelui Trump, programate pentru weekendul trecut.

”Cred că blocajul condus de Schumer se va termina săptămâna aceasta”, a spus consilierul, referindu-se la liderul democrat din Senat, Chuck Schumer, acuzat de republicani pentru oprirea finanţării guvernamentale.

Dacă acest lucru nu se întâmplă, a adăugat el, Casa Albă ar putea analiza ”măsuri suplimentare” împreună cu directorul Biroului pentru Buget, Russell Vought, pentru a determina democraţii ”să revină la masa negocierilor”.

Democraţii resping acuzaţiile republicane, susţinând că nu vor accepta redeschiderea guvernului fără garanţii pentru protejarea programelor de sănătate.

Majoritatea americanilor dau vina pe Trump pentru blocajul guvernamental

Mai multe sondaje recente arată că majoritatea americanilor dau vina pe Trump şi pe republicani pentru criză şi susţin menţinerea subvenţiilor pentru asigurările de sănătate.

Liderul democrat Chuck Schumer a declarat recent pentru Punchbowl News că ”fiecare zi care trece ne avantajează”, întrucât democraţii s-au pregătit din timp pentru această confruntare, ştiind că tema sănătăţii va fi centrală la finalul lunii septembrie.

Republicanul John Thune, liderul majorităţii din Senat, a afirmat că a propus democraţilor un vot pentru extinderea creditelor fiscale Obamacare în schimbul redeschiderii guvernului, însă oferta a fost respinsă.

Hassett a precizat că preşedintele Trump ”a fost implicat activ în proces”, dar consideră că rezolvarea crizei trebuie să vină din Senat.

Blocajul din SUA a avut efecte și în România

Baza americană de la Deveselu a rămas fără finanţare din cauza paraliziei bugetare din SUA, însă personalul militar îşi continuă activitatea în mod normal, fără plată, până la aprobarea unor noi alocări bugetare de către Congres.

Ambasada SUA în România a anunţat suspendarea activităţii pe pagina sa de Facebook din lipsa fondurilor, menţionând că serviciile pentru paşapoarte şi vize vor continua doar „în măsura posibilităţilor.”

Când va fi sfințită Catedrala Mântuirii Neamului din București. Programul ceremoniei

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, romania, casa alba, deveselu, blocaj guvernamental,

Dată publicare: 21-10-2025 07:36

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
GALERIE FOTO Sabalenka și Badosa, în ipostaze incendiare la Dubai. Cum au fost surprinse
Citește și...
Blocajul guvernamental lasă fără fonduri instanțele federale din SUA. Ce se întâmplă cu angajații
Stiri externe
Blocajul guvernamental lasă fără fonduri instanțele federale din SUA. Ce se întâmplă cu angajații

Sistemul federal de justiţie al SUA va reduce de luni activităţile neesenţiale şi va trimite în concediu fără plată o parte dintre angajaţi, după epuizarea fondurilor disponibile, potrivit unui memo intern obţinut de Reuters.  

Blocajul guvernamental din SUA, mai scump decât zidul lui Trump. Cum s-a ajuns aici
Stiri externe
Blocajul guvernamental din SUA, mai scump decât zidul lui Trump. Cum s-a ajuns aici

Blocajul administraţiei americane va ajunge să coste economia aproximativ 6 miliarde de dolari până la sfârşitul săptămânii.

Blocajul guvernamental din SUA continuă. Sute de mii de angajați rămân fără salarii
Stiri externe
Blocajul guvernamental din SUA continuă. Sute de mii de angajați rămân fără salarii

În Statele Unite, preşedintele Donald Trump amenință că va închide frontiera cu Mexicul, dacă democraţii din Congres nu acceptă să finanţeze construcţia Zidului dintre cele două țări.

Recomandări
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă
Stiri Politice
Pensiile speciale ale magistraților, apărate la CCR de judecători numiți de PSD. Cine sunt cei care au votat anti reformă

La 50 de zile după ce Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru reforma pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a admis contestația Înaltei Curți și a declarat legea neconstituțională. 

Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”
Stiri Politice
Nicușor Dan vrea să candideze pentru un nou mandat de președinte al României. ”Ca să faci lucruri în societate necesită timp”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, că este "în principiu" interesat să candideze pentru un nou mandat.

Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”
Stiri Sociale
Ce anunță cutremurele care lovesc tot mai des zone neobișnuite din România. Sunt mici și au zgomote ciudate. ”E posibil”

România a fost zguduită în această lună de 20 de cutremure. Au fost de magnitudine mică, dar unele s-au produs în regiuni unde aceste fenomene sunt rare. Cea mai predispusă zonă rămâne Vrancea, unde au avut loc 12 cutremure de adâncime mare.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 20 Octombrie 2025

46:54

Alt Text!
La Măruță
20 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
20 Octombrie 2025

01:43:53

Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28