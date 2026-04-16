„Trump vrea să facă pe polițistul în strâmtoarea Ormuz. Este aceasta într-adevăr treaba voastră? Este aceasta treaba unei armate puternice precum cea a Statelor Unite?”, a declarat la televiziunea iraniană Mohsen Rezaei, fost comandant-șef al Gardienilor Revoluției, armata ideologică a regimului, numit luna trecută consilier militar al liderului suprem.

Amenințări directe la adresa navelor americane

„Navele voastre vor fi scufundate de primele noastre rachete, iar acesta este un pericol pentru militarii americani. Pot fi într-adevăr loviți de rachetele noastre și îi putem distruge”, a amenințat oficialul, îmbrăcat în uniformă.

Considerat un adept al liniei dure, chiar și în rândul Gardienilor Revoluției, Mohsen Rezaei a declarat că ar fi „bine” dacă Statele Unite ar lansa o invazie terestră. „Am lua mii de ostatici, iar apoi am obține câte un miliard de dolari pentru fiecare dintre ei”, a spus el.

Poziție dură față de încetarea focului

„Nu sunt deloc în favoarea unei prelungiri a încetării focului”, a mai declarat el, subliniind că aceasta este o opinie „personală”.

Mohsen Rezaei, o personalitate de rang înalt în Iran, a condus Gardienii Revoluției între anii 1981 și 1997.