Incendiu puternic la una dintre cele două rafinării ale Australiei. Asigura 10% din combustibilul țării

Un incendiu puternic izbucnit joi la una dintre cele două rafinării ale Australiei, care asigură 10% din combustibilul țării, este în desfășurare, au anunțat autoritățile, îndemnând populația să nu se grăbească la benzinării, relatează AFP.

Pompierii au indicat că au fost chemaţi miercuri la ora 23:15 (13:15 GMT) din cauza unor explozii şi a unui incendiu la rafinăria Viva Oil din Geelong, în statul Victoria (sud-est). Ei au raportat peste noapte că flăcările au atins 60 de metri înălţime.

"În acest stadiu, cel mai important impact pare să fie asupra producţiei de benzină", a declarat ministrul energiei, Chris Bowen, la televiziunea naţională ABC.

Potrivit acestuia, alte părţi ale rafinăriei care produceau kerosen şi motorină au fost cruţate datorită activării valvelor de izolare.

Incendiul a fost declanşat de o "scurgere importantă" de gaze extrem de inflamabile şi hidrocarburi lichide, a declarat jurnaliştilor Mark McGuinness, responsabilul operaţiunilor de la faţa locului.

"A fost deosebit de violent. Ceea ce a început ca un mic incendiu, s-a transformat după mai multe explozii într-un incendiu de amploare şi de o intensitate formidabilă", a declarat responsabilul, precizând că nu se aşteaptă ca incendiul să fie complet stins înainte de joi la prânz.

Imaginile luate joi dimineaţă au arătat nori groşi de fum ridicându-se deasupra complexului industrial. Nu s-au înregistrat răniţi, iar Viva Energy a asigurat că "nu va exista niciun impact imediat asupra livrărilor de combustibil".

Potrivit site-ului Viva Energy, rafinăria, care a fost deschisă în 1954, "poate procesa până la 120.000 de barili de petrol pe zi, producând benzină, motorină" şi alte produse petroliere.

Conform aceleiaşi surse, rafinăria, situată la sud-vest de Melbourne, furnizează peste 50% din combustibilul statului Victoria şi 10% din combustibilul Australiei.

Acest incendiu a avut loc la o săptămână după ce Viva Energy şi guvernul australian au ajuns la un acord pentru a garanta resursele energetice în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Directorul general al Viva Energy, Scott Wyatt, a declarat că este un "incident foarte îngrijorător".

"Producţia nu este prioritatea noastră principală. Astăzi, prioritatea noastră este asigurarea siguranţei sitului", a declarat el jurnaliştilor.

Ministrul Chris Bowen i-a îndemnat pe australieni să reziste tentaţiei de a lua cu asalt benzinăriile.

"Este important ca oamenii să cumpere atât combustibil cât au nevoie. Dar nici mai mult, nici mai puţin", a îndemnat el.

Ca majoritatea ţărilor din Asia şi Pacificul de Sud, Australia este puternic dependentă de petrolul care tranzitează strâmtoarea Ormuz, prin care trecea o cincime din comerţul mondial cu petrol şi gaze înainte de a fi practic blocată din cauza războiului.

Australia are rezerve de combustibil pentru aproximativ 38 de zile, conform datelor guvernamentale, mult sub minimul de 90 de zile impus de Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE).

Guvernul a exclus până acum raţionalizarea combustibilului, dar a îndemnat cetăţenii să economisească benzina şi să utilizeze transportul public.

