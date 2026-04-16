Incendiu puternic la una dintre cele două rafinării ale Australiei. Asigura 10% din combustibilul țării

Pompierii au indicat că au fost chemaţi miercuri la ora 23:15 (13:15 GMT) din cauza unor explozii şi a unui incendiu la rafinăria Viva Oil din Geelong, în statul Victoria (sud-est). Ei au raportat peste noapte că flăcările au atins 60 de metri înălţime.

"În acest stadiu, cel mai important impact pare să fie asupra producţiei de benzină", a declarat ministrul energiei, Chris Bowen, la televiziunea naţională ABC.

Potrivit acestuia, alte părţi ale rafinăriei care produceau kerosen şi motorină au fost cruţate datorită activării valvelor de izolare.

Incendiul a fost declanşat de o "scurgere importantă" de gaze extrem de inflamabile şi hidrocarburi lichide, a declarat jurnaliştilor Mark McGuinness, responsabilul operaţiunilor de la faţa locului.

"A fost deosebit de violent. Ceea ce a început ca un mic incendiu, s-a transformat după mai multe explozii într-un incendiu de amploare şi de o intensitate formidabilă", a declarat responsabilul, precizând că nu se aşteaptă ca incendiul să fie complet stins înainte de joi la prânz.

Imaginile luate joi dimineaţă au arătat nori groşi de fum ridicându-se deasupra complexului industrial. Nu s-au înregistrat răniţi, iar Viva Energy a asigurat că "nu va exista niciun impact imediat asupra livrărilor de combustibil".