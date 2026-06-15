Printre altele, traficul maritim prin strâmtoarea Ormuz ar urma să se desfășoare fără restricții, iar navele americane din regiune vor fi retrase.

Premierul Pakistanului, a cărui țară a jucat rolul de mediator, a spus că documentul va fi semnat oficial vineri, la Geneva.

„Nave ale lumii, porniţi motoarele. Să curgă petrolul!”, a scris, în noaptea de duminică spre luni, Donald Trump, pe rețeaua lui de comunicare, după ce a anunțat că un acord cu Iranul a fost finalizat. Piețele financiare au reacționat imediat la aflarea veștii, iar prețul petrolului a scăzut cu peste 4%.

Un element central al negocierilor a fost Strâmtoarea Ormuz. Această rută maritimă esențială pentru comerțul global cu petrol și gaze va fi redeschisă pentru traficul maritim abia vineri, după semnarea acordului, a anunțat Trump într-o a doua postare. Președintele american a invocat, drept motiv, lucrările necesare de deminare.

Kaja Kallas, șefa politicii externe a Uniunii Europene: „Este o veste binevenită și ținem pumnii (ca acordul) să se concretizeze vineri, pentru că toată lumea are nevoie ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă și ca acest război să ia sfârșit”.

Germania, Franța, Marea Britanie și Italia au spus că sunt pregătite să sprijine reluarea navigației în Strâmtoarea Ormuz. Dar, potrivit experților, eliminarea blocajului format de petroliere, deminarea zonei și restabilirea rutelor și producției normale de petrol ar putea dura săptămâni.

Memorandumul de înțelegere, așa cum a fost numit acordul preliminar cu Teheranul, a fost mediat de Pakistan și finalizat ieri de Qatar după aproape 15 ore de discuții la Teheran.

Mark Stone, corespondent Sky News: „Acesta nu este un acord de pace, categoric nu. Este un document despre care credem că are aproximativ două pagini, un memorandum de înțelegere. Dar nu știm exact cât de lung este, pentru că nu a fost publicat. Americanii nu au dezvăluit conținutul său. Prin urmare, nu știm cu adevărat care sunt termenii acestui acord. Ceea ce știm, sau ceea ce credem că știm, este că reprezintă, în esență, o prelungire a armistițiului existent”.

Discuțiile privind un acord final pentru încetarea ostilităților vor avea loc pe o perioadă de 60 de zile, a ținut să precizeze un oficial iranian.

Kazem Gharibabadi, adjunctului ministrului iranian de Externe: „Nu avem deloc încredere în inamicul nostru. Încrederea noastră se bazează pe puterea noastră militară, pe forța noastră diplomatică, precum și pe sprijinul și unitatea propriului nostru popor. Din acest motiv, punerea în aplicare a acestui memorandum este extrem de importantă. Avem planuri concrete pentru a monitoriza punerea în aplicare a angajamentelor asumate de Statele Unite în cadrul acestui memorandum de înțelegere, precum și în cea de-a doua fază, când vor fi necesare negocieri pentru a ajunge la un acord final”.

Presa de stat din Iran scrie că memorandum de înțelegere în 14 puncte negociat între Washington și Teheran prevede, printre altele, un armistițiu permanent pe toate fronturile, inclusiv în Liban, și ridicarea sancțiunilor împotriva Iranului.

În pofida acordului de încetare a focului dintre Statele Unite și Iran, Israelul anunță că își va menține prezența militară în anumite zone din Liban, Siria și Fâșia Gaza pe termen nedeterminat.