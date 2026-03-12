Deși instituția nu a numit oficial statele vizate, o sursă familiarizată cu dosarul a declarat pentru Reuters că este vorba de Franța și Suedia, transmite news.ro.

Investigația a fost demarată după ce documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA au indicat „o suspiciune rezonabilă" că pe teritoriul Poloniei au avut loc acte de trafic în perioada 2009-august 2019. Procurorii suspectează recrutarea de femei și fete pentru muncă în străinătate sub pretexte false, transportul lor în afara țării și predarea către rețele de exploatare sexuală.

Cazul a intrat în atenția autorităților poloneze în februarie, când premierul Donald Tusk a anunțat o anchetă privind posibile legături între Epstein și serviciile secrete ruse, precum și infracțiuni împotriva cetățenilor polonezi.

Documentele analizate de Reuters îl indică pe Daniel Siad, un bărbat născut în Algeria și mutat în Suedia la 23 de ani, care l-ar fi informat pe Epstein despre călătoriile sale de recrutare prin Polonia, Slovacia și Republica Cehă. Siad ar fi cooperat cu Jean-Luc Brunel, asociat cheie al lui Epstein decedat într-o închisoare franceză în 2022. Contactat de Reuters, Siad nu a răspuns întrebărilor. În februarie, ziarul suedez Expressen l-a citat negând acuzațiile și declarându-se gata de discuții cu anchetatorii.

Publicarea de către Departamentul Justiției din SUA a milioanelor de documente interne a dezvăluit rețeaua extinsă a lui Epstein în politică, finanțe, mediul academic și afaceri, atât înainte, cât și după prima condamnare din 2008 pentru prostituție cu minore.