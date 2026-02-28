Fostul președinte american a fost la un moment dat apropiat de faimosul infractor sexual care și-a pus capăt zilelor, în închisoare. Clinton apare în numeroase fotografii în compania lui Jeffrey Epstein și a unor femei.

La un moment dat, poate fi văzut în jacuzzi, cu o necunoscută. La audiere a negat că a avut relații amoroase cu ea.

În scrisoarea citită în fața membrilor comisiei din Congres, Bill Clinton a deplâns implicarea soției sale în anchetă.

„Ați pus-o pe Hillary să participe. Ea nu a avut nicio legătură cu Jeffrey Epstein. Nu își amintește nici măcar să-l fi întâlnit vreodată.” - a scris fostul președinte american.

Apoi, a transmis tranșant: „Știu ce am făcut și, mai important, ce nu am făcut. Nu am văzut nimic, nu am făcut nimic greșit. Mă veți auzi adesea spunând că nu îmi amintesc. Poate fi frustrant. Dar nu voi spune ceva de care nu sunt sigur.” - a mai scris Clinton. Trump însuși a declarat că nu îi place situația în care se află Clinton.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”Nu-mi place să văd că este audiat, dar pe mine m-au hăituit mai mult. Nu-mi place situația. Îmi place de Clinton”.

Republicanii au declarat că, în declarata lui, Bill Clinton a specificat că nu știe că președintele Trump să fi fost implicat în afacerile ilegale ale infractorului sexual.

Legăturile lui Clinton cu Epstein sunt bine cunoscute de ani de zile. Fostul președinte a declarat că activitatea sa caritabilă de după încheierea mandatului l-a adus în cercul miliardarului. Clinton a recunoscut că a călătorit la bordul avionului lui Epstein și apare în poze în compania unor femei necunoscute. Fostul președinte susține însă că a rupt legătura cu Epstein la începutul anilor 2000, înainte ca primele acuzații de abuzuri sexuale să fie făcute publice.