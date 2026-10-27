Șeful Executivului a precizat că acest demers se va derula în paralel cu prezentarea situației finanțelor țării.

„Mi se pare logic să știm cum sunt finanțele țării. În același timp, cum ați spus și dumneavoastră, este urgentă rectificarea bugetară. Mâine dimineață mă voi apleca asupra acestui subiect cu celeritate”, a declarat marți seară, la Chișinău, premierul Luca Niculescu, întrebat dacă va prezenta mai întâi situația financiară a țării, așa cum solicită liderul PSD, sau dacă va adopta prioritar rectificarea bugetară, arată news.ro.

„Cele două discuții vor merge în paralel”, a menționat șeful Guvernului.

Anterior, președintele PSD, Sorin Grindeanu, anunțase luni, în urma ședinței conducerii partidului, că social-democrații vor realiza analize lunare pentru a verifica stadiul implementării măsurilor din programul de guvernare. Totodată, PSD a cerut prezentarea cât mai rapidă a situației reale a finanțelor țării, a facturilor neachitate, precum și o evaluare a lucrărilor nefacturate.