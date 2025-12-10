Comoară regală la Luvru. Peste o sută de coroane și tiare, expuse în condiții de securitate excepțională. FOTO

Măsuri excepționale de securitate, în aceste zile, la Luvru.

La doar câteva luni de la jaful care a golit în 4 minute vitrinele cu bijuterii regale din Galeria Apollo, o nouă comoară va fi expusă aici.

Vorbim despre peste o sută de coroane, tiare și diamante care au supraviețuit de-a lungul secolelor.

Printre ele sunt obiecte care provin din colecția familiei regale a Qatarului, de la Muzeul Victoria și Albert, precum și de la alți colecționari, printre care regele Charles al III-lea.

Unele dintre cele mai impresionante piese împrumutate sunt tiare și coroane împodobite cu smaralde, safire și diamante purtate de regina Victoria a Marii Britanii.

