Este vorba despre o încărcătură de comori spaniole pierdute de mult timp, a cărei valoare o estimează la 1 milion de dolari, scrie AP.

Peste 1.000 de monede de argint și aur, despre care se crede că au fost bătute în coloniile spaniole din Bolivia, Mexic și Peru, au fost descoperite în această vară în largul coastei atlantice a Floridei, a anunțat săptămâna aceasta 1715 Fleet – Queens Jewels LLC.

Nu este prima dată când acest loc a dat naștere unei comori.

Cu secole în urmă, o flotă de nave spaniole încărcate cu aur, argint și bijuterii luate din Lumea Nouă se îndrepta spre Spania când un uragan a distrus flotila pe 31 iulie 1715, aruncând comorile în mare, potrivit 1715 Fleet Society.

De-a lungul anilor, monede de aur în valoare de milioane de dolari provenind de la Flota din 1715 au fost găsite de salvatori și vânători de comori într-o zonă de coastă care se întinde de la Melbourne până la Fort Pierce.

Compania de recuperare a precizat că pe unele dintre monedele recuperate recent sunt încă vizibile datele și marcajele monetăriei, ceea ce reprezintă un avantaj pentru istorici și colecționari care speră să afle mai multe despre comoara pierdută.

„Această descoperire nu se referă doar la comoara în sine, ci și la poveștile pe care le spune. Fiecare monedă este o bucată de istorie, o legătură tangibilă cu oamenii care au trăit, au muncit și au navigat în timpul Epocii de Aur a Imperiului Spaniol. Găsirea a 1.000 dintre ele într-o singură operațiune de recuperare este atât rară, cât și extraordinară.”, a declarat Sal Guttuso, directorul de operațiuni al companiei de recuperare, într-un comunicat.

Echipa lui Guttuso angajează echipaje de scafandri și o flotă de bărci și folosește dispozitive de detectare a metalelor subacvatice, plus răscolirea manuală a nisipului sau aspirarea nisipului pentru a cerceta fundul mării, conform unui anunț public pentru o cerere de permis federal depusă de companie.

Anul trecut, oficialii din Florida au anunțat că au recuperat zeci de monede de aur furate de către salvatori din epavă. Suspectul a fost identificat ca fiind un membru al familiei echipei contractate de 1715 Fleet – Queens Jewels LLC pentru a lucra la sit.

Conform legislației din Florida, orice „comoară” sau alte artefacte istorice „abandonate” pe terenuri aflate în proprietatea statului sau în apele teritoriale ale statului aparțin statului, deși excavatorilor li se poate permite să desfășoare „servicii de recuperare”. Legea prevede ca aproximativ 20% din materialele arheologice recuperate să fie păstrate de stat pentru colecții de cercetare sau expunere publică.

Guttuso a declarat pentru The Associated Press că echipa sa întocmește un inventar detaliat al tuturor artefactelor colectate în fiecare sezon, care urmează să fie examinat de stat. Oficialii din Florida selectează până la 20% din obiecte pentru a le păstra pentru public, într-un proces de negociere care este aprobat în cele din urmă de o instanță federală. Artefactele rămase sunt împărțite în mod egal între proprietarii companiei de recuperare și subcontractanții acesteia, a spus Guttuso.

„Vrem să facem lucrurile cum trebuie”, a spus Guttuso.

„Și asta aduce beneficii locuitorilor din Florida. Acestea ajung în muzee”, a spus el referindu-se la comori.