Biserica Stavropoleos din București, comoara ascunsă din Centrul Vechi. De ce este un monument unic din Capitală

Biserica este un monument istoric și a fost înălțată în 1724, în timpul domniei lui Nicolae Mavrocordat, de către arhimandritul Ioanhichie Stratonikeas, originar din Emir, regiune din nord-vestul Greciei. Iată tot ce trebuie să știi despre această bijuterie arhitecturală.

Biserica Stavropoleos din București - istoric

Biserica Stravropoleos se află în Centrul Vechi din București și poartă hramul Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil. Numele bisericii este forma românească a cuvântului grecesc Stauropolis, care înseamnă „Orașul Crucii”.

Lăcașul de cult a fost înălțat în 1724, de către arhimandritul Ioanichie Stratonikeas. În curtea hanului său, acesta a zidit biserica și o mănăstire, care se susținea financiar din veniturile de la han.

În 1726, starețul Ioanichie a fost ales mitropolit al Stavropolei și eparh al Cariei. Mănăstirea pe care a construit-o poartă de atunci numele Stavropoleos, după numele vechiului scaun.

Acesta a murit la 7 februarie 1742 și a fost îngropat în biserica sa. Hanul și anexele mănăstirii au fost demolate la finalul secolului XIX.

Construcția bisericii a avut de suferit de-a lungul timpului din cauza cutremurelor, care au dus la căderea turlei.

În august 1904, arhitectul Ion Mincu a început lucrările de restaurare și, după patru ani, a venit cu planurile pentru ridicarea clădirii anexă ce amintea de vechiul han și urma să servească drept muzeu.

După moartea lui Mincu, lucrările continuă sub coordonarea elevului său, Al. Zagorit, iar pictura bisericii este restaurată de preotul pictor V. Damian.

Între 1904 și 1940, biserica a servit drept depozit pentru elemente arhitecturale și pietre funerare provenite de la bisericile demolate din centrul Bucureștiului. În 1940, prin grija preotului Dimitrie Iliescu-Palanca și a epitropului Octavian Dobrin, biserica este redeschisă cultului.

În 1995, proiectul de restaurare a mănăstirii a primit premiul Comisiei Europene pentru conservarea patrimoniului arhitectural european.

Au început ample lucrări de restaurare a bisericii și clădirilor anexate, coordonate de părintele Iustin, restauratorul Dan Mohanu și arhitectul Aurelian Trișcu.

Mănăstirea în prezent

În aprilie 2008, biserica a devenit din nou mănăstire, cu hramurile Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil și Sf. Iustin Martirul și Filosoful. Patru surori au devenit monahii, formând obștea. Pe 4 iunie 2012, biserica a fost resfințită de PF Patriarh Daniel.

În prezent, ansamblul mănăstiresc include biserica și incinta construită după planurile lui Ion Mincu, cu chilii, trapeză, muzeu și bibliotecă.

Obștea este formată din șase monahii, stareță fiind stavrofora Mihaela Luchian, iar preot slujitor și duhovnic Iustin Marchiș, implicat în restaurarea cărților vechi, icoanelor și veșmintelor sacerdotale.

Colecția de artă cuprinde icoane de diferite tipuri, obiecte de cult, piese decorative și fragmente de frescă recuperate de la biserici demolate, precum și obiecte istorice ce au aparținut mănăstirii înainte de secularizare, cum ar fi cădelnița, candela și Evanghelia dăruite de Ioanichie, precum și un jilț domnesc, un sfeșnic brâncovenesc și fragmente de tâmplă de biserică de lemn.

Biblioteca conține volume de teologie, artă și istorie, manuscrise și tipărituri în română, greacă și slavonă, unele din secolele XVII–XVIII.