Aceasta include funcții precum scroll-ul infinit, redarea automată (autoplay), notificările push și sistemul său de recomandare extrem de personalizat.

Ancheta preliminară a Comisiei indică faptul că TikTok nu a evaluat în mod adecvat modul în care aceste caracteristici care creează dependență ar putea afecta bunăstarea fizică și mentală a utilizatorilor săi, inclusiv a minorilor și a adulților vulnerabili.

De exemplu, prin „recompensarea” constantă a utilizatorilor cu conținut nou, anumite caracteristici de proiectare ale TikTok alimentează nevoia de a continua să deruleze și de a schimba creierul utilizatorilor în „modul pilot automat”. Cercetările științifice arată că acest lucru poate duce la un comportament compulsiv și poate reduce autocontrolul utilizatorilor.

În plus, în evaluarea sa, TikTok a ignorat indicatori importanți ai utilizării compulsive a aplicației, cum ar fi timpul pe care minorii îl petrec pe TikTok pe timpul nopții, frecvența cu care utilizatorii deschid aplicația și alți indicatori potențiali.

Măsuri de atenuare a riscurilor

TikTok pare să nu pună în aplicare măsuri rezonabile, proporționale și eficace de atenuare a riscurilor care decurg din modul în care este concepută platforma pentru a crea dependență.

De exemplu, măsurile actuale ale TikTok, în special instrumentele de gestionare a timpului de utilizare a ecranului și instrumentele de control parental, nu par să reducă în mod eficace riscurile care decurg din modul în care TikTok creează dependență. Instrumentele de gestionare a timpului nu par a fi eficiente în a permite utilizatorilor să reducă și să controleze utilizarea TikTok, deoarece acestea sunt ușor de ignorat și introduc un nivel limitat de fricțiune. În mod similar, controalele parentale pot să nu fie eficiente, deoarece necesită timp și competențe suplimentare din partea părinților pentru a fi configurate.

În această etapă, Comisia consideră că TikTok trebuie să modifice proiectarea de bază a serviciului său. De exemplu, prin dezactivarea, în timp, a principalelor caracteristici care creează dependență, cum ar fi scroll-ul infinit, prin punerea în aplicare a unor „pauze de timp ale ecranului” eficace, inclusiv pe timpul nopții, și prin adaptarea sistemului său de recomandare.

Aceste constatări preliminare nu aduc atingere rezultatului final al anchetei.

Opiniile preliminare ale Comisiei se bazează pe o investigație aprofundată, care a inclus o analiză a rapoartelor de evaluare a riscurilor, a datelor și documentelor interne ale TikTok și a răspunsurilor TikTok la mai multe solicitări de informații, o revizuire a cercetărilor științifice ample pe această temă și interviuri cu experți din mai multe domenii, inclusiv cel al dependenței comportamentale.

„Dependența de social media poate avea efecte negative asupra minților în curs de dezvoltare ale copiilor și adolescenților. Actul legislativ privind serviciile digitale responsabilizează platformele pentru efectele pe care le pot avea asupra utilizatorilor lor. În Europa, punem în aplicare legislația noastră pentru a ne proteja copiii și cetățenii în mediul online”, a declarat Henna Virkkunen, vicepreședintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație.

TikTok are acum posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare. Compania poate examina documentele din dosarele de investigație ale Comisiei și poate răspunde în scris la constatările preliminare ale acesteia. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

În cazul în care opiniile Comisiei sunt confirmate în cele din urmă, Comisia poate emite o decizie de neconformitate, care poate declanșa o amendă proporțională cu natura, gravitatea, recurența și durata încălcării și care poate ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului.

Constatările preliminare ale Comisiei de astăzi fac parte din procedurile sale oficiale de investigare a respectării de către TikTok a Actului legislativ privind serviciile digitale, lansate la 19 februarie 2024. Pe lângă proiectarea care creează dependență, prezenta investigație acoperă „efectul de gaură de iepure” al sistemelor de recomandare ale TikTok, riscul ca minorii să aibă o experiență inadecvată vârstei din cauza unei prezentări eronate a vârstei lor, precum și obligațiile platformelor de a asigura un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate pentru minori.

Investigația a inclus, de asemenea, accesul cercetătorilor la datele publice, pentru care constatările preliminare au fost adoptate în octombrie 2025, precum și transparența publicității, aspect închis prin angajamente obligatorii în decembrie 2025.