Iar suma împrumutată ar trebui restituită Uniunii Europene doar după ce Rusia va plăti pentru distrugerile provocate.

Corespondent Știrile PRO TV: „Potrivit estimărilor, Ucrainei îi mai lipsesc 70 de miliarde de euro pentru a-și acoperi cheltuielile de anul viitor.

Comisia propune ca Uniunea Europeană să îi acorde un împrumut de 45 de miliarde de euro, iar diferența să fie acoperită de parteneri internaționali.

Din cele 45 de miliarde, 25 de miliarde ar urma să meargă pentru nevoi militare, așadar pentru apărare. Ucraina estimează că anul viitor rușii vor folosi aproximativ 20 de milioane de drone, dublu față de 2026.

Restul de 20 de miliarde de euro din împrumut ar susține funcționarea statului, inclusiv școlile și spitalele. Plățile ar fi condiționate de continuarea reformelor.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Comisia Europeană ar împrumuta banii de pe piețele financiare, adică de la investitori, prin obligațiuni. Putem spune că este un mecanism asemănător titlurilor de stat românești. Împrumutul ar fi garantat de bugetul Uniunii Europene.

Ucraina ar restitui suma împrumutată de la Uniunea Europeană doar când Rusia va plăti reparațiile pentru distrugerile pe care le-a provocat. Până atunci, ar trebui să plătească dobânzi, dar Uniunea Europeană ar putea să o ajute cu aceste costuri. Oricum, Bruxelles-ul trebuie să le dea investitorilor banii înapoi la termen.

Prin acest sprijin, Comisia vrea să îi ofere Ucrainei și o poziție mai puternică la masa negocierilor de pace.

Deocamdată, propunerea urmează să fie prezentată liderilor europeni, care trebuie să-și dea acordul. Iar săptămâna viitoare, Comisia va prezenta și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.”