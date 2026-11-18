Până atunci, Xi Jinping i-a oferit o rară onoare lui Donald Trump, întâmpinându-l personal la aeroport. La fel cum îl primise și Trump, la Washington, în vizita de la începutul anului.

Xi Jinping l-a întâmpinat pe Donald Trump la aeroport. Se crede că este prima oară când, în calitate de președinte al Chinei, îi acordă această onoare unui lider străin. Xi a reprodus primirea de care a avut el parte la începutul anului, când a fost la Washington. Însă, observă analiștii, președintele chinez știe și că omologul său american acordă o importanță considerabilă recunoașterii personale, protocolului și statutului.

Așa că speră, probabil, că acest gest măgulitor va facilita negocierile privind comerțul cu Statele Unite, chestiunea Taiwanului și tehnologia înaltă. Pe de altă parte, sosit aseară la Shenzhen, Vladimir Putin nu a avut parte de protocol zero. La aeroport l-a întâmpinat doar șeful de cabinet al liderului de la Beijing.

Xi Jinping l-a numit însă pe Putin, din nou, vechiul său prieten, în cursul întâlnirii lor de astăzi. Au fost mai mult de... 40 de întrevederi între cei doi – din 2013, de când Xi a devenit liderul Chinei. Ambii au spus iar că relația lor este solidă și de nezdruncinat într-o „lume haotică”.

Xi Jinping, președintele Chinei: „Trebuie să continuăm să explorăm potențialul enorm și bogăția de oportunități ale unei noi ere în relațiile dintre China și Rusia. Trebuie să ne asumăm cu fermitate responsabilitățile și obligațiile care ne revin în calitate de mari puteri și să conducem și să promovăm tendința către o lume multipolară și către o mai mare democratizare a relațiilor internaționale”.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Volumul schimburilor comerciale dintre țările noastre a depășit semnificativ pragul de 200 de miliarde de dolari timp de mai mulți ani consecutivi. Se pare că și în acest an nu numai că vom depăși din nou acest prag, ci vom înregistra, dimpotrivă, o creștere semnificativă a dinamicii schimburilor noastre comerciale”.

La summitul organizației economice Asia-Pacific, liderul de la Kremlin a avut un discurs sfidător la adresa sancțiunilor impuse Rusiei după invadarea Ucrainei.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Vechile instrumente de dominație economică și de constrângere de facto au devenit depășite și, în mare parte, și-au pierdut efectul intimidant. Rusia s-a confruntat cu o presiune fără precedent din cauza sancțiunilor și a stabilit un record mondial în ceea ce privește numărul măsurilor punitive impuse împotriva sa. Cu toate acestea, am trecut cu bine prin toate aceste încercări”.

Același Putin a spus că se așteaptă la „beneficii considerabile” în urma discuțiilor trilaterale cu Donald Trump și Xi Jinping, care vor avea loc mâine la această reședință din Shenzhen, rezervată liderilor chinezi și înalților demnitari străini aflați în vizită.

Xi Jinping i-a întâmpinat pe Donald Trump și pe Vladimir Putin la dineul de gală oferit în această seară oaspeților săi. Potrivit principalului consilier al Kremlinului, Yury Ushakov, Putin și Trump urmau să aibă aici primele discuții.

Cum orașul care găzduiește summitul, Shenzhen, este vitrina înaltei tehnologii a Chinei, gazdele au pus la cale diferite demonstrații ale roboților umanoizi. 151 dintre aceștia au dansat simultan și sincron, timp de o oră, stabilind cu această ocazie o performanță recunoscută de Cartea Recordurilor. În alte zone ale orașului au jucat fotbal, au făcut demonstrații de arte marțiale, au servit cafea și înghețată ori au patrulat pe străzi.