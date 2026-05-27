Pauza obligatorie pentru încărcare a devenit o sursă tot mai mare de frustrare pentru unii apropiați ai Ursulei von der Leyen, au declarat pentru POLITICO oficiali din cabinetele a trei comisari, întrucât vehiculele electrice ale Comisiei Europene nu reușesc întotdeauna să parcurgă drumul fără oprire.

Mașinile, puse la dispoziție de Comisie pentru a-i transporta pe președinta Von der Leyen și pe comisari la activitățile oficiale, trebuie conectate la stațiile de încărcare timp de aproximativ 20-30 de minute pe marginea drumului, ceea ce transformă o călătorie deja lungă, de cinci ore, într-una și mai obositoare, potrivit oficialilor din opt cabinete diferite, relatează POLITICO.

Nemulțumirile lor reflectă criticile venite din partea grupurilor politice și a industriei auto, care susțin că executivul european accelerează tranziția verde într-un ritm mai rapid decât permit obiceiurile consumatorilor sau infrastructura de încărcare disponibilă.

În timp ce Comisia dorește eliminarea vânzării de mașini cu motoare termice începând din 2035, industria auto și susținătorii ei politici au afirmat constant că infrastructura și comportamentul consumatorilor nu sunt pregătite pentru un asemenea termen.

Mașinile fac parte din eforturile Comisiei de a-și ecologiza activitatea, o inițiativă lansată în 2022, în primul mandat al Ursulei von der Leyen, și reconfirmată în decembrie anul trecut, pentru ca întreaga flotă de 128 de vehicule să devină complet fără emisii până în 2027. Aproximativ 80% din flotă este deja electrică, potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei.

Flota include modele BMW mari, considerate nepotrivite pentru deplasări lungi fără reîncărcare, a spus un alt oficial. Comisia nu a confirmat modelul exact folosit.

Comisia a cedat deja în privința obiectivelor de emisii pentru constructorii auto europeni, permițând toate tipurile de motorizări și după 2035, atât timp cât producătorii folosesc mecanisme de compensare climatică. Însă această flexibilizare nu pare să se aplice propriilor angajați.

Problema opririlor pentru încărcare a fost discutată la începutul acestui an într-o reuniune a Colegiului Comisarilor, a declarat un alt oficial, după ce un comisar s-a plâns de inconvenientele vehiculelor electrice. Li s-a spus să discute problema cu comisarul pentru buget, Piotr Serafin, responsabil și de administrație.

Alternativa la oprire este mersul foarte încet pe autostradă pentru a economisi bateria.

„Dar nu prea funcționează”, a spus un oficial care lucrează pentru un comisar nemulțumit și care a cerut anonimatul pentru a vorbi deschis, la fel ca ceilalți citați în articol. În aceste condiții, drumul poate dura chiar și șapte ore, a spus un alt oficial.

Comisarii sunt reticenți să ia trenul spre Strasbourg, deoarece ar putea avea nevoie să poarte convorbiri telefonice sensibile pe drum, a explicat un oficial din echipa unui alt comisar nemulțumit. Dar nici opririle pentru încărcare nu îi încântă, mai ales uneori târziu în noapte, după săptămâni lungi de sesiuni plenare, când tot ce își doresc este să ajungă cât mai repede înapoi la Bruxelles.

Un comisar pare să fi găsit o altă soluție: trei oficiali au spus că ungurul Olivér Várhelyi a mers uneori la Strasbourg cu o dubă împreună cu echipa sa, renunțând la mașina oficială. Cabinetul lui Várhelyi nu a răspuns solicitării de comentarii din partea POLITICO.

Von der Leyen, scutită de această problemă din motive de securitate

Von der Leyen însăși este scutită de această problemă a vehiculelor electrice. Mașina președintei Comisiei Europene trebuie să fie blindată din motive de securitate, a spus un oficial, adăugând că în prezent nu există un model electric blindat potrivit.

Comisia Europeană urmează să prezinte în iulie mult-așteptatul său plan de electrificare, după ce pachetul a fost amânat din calendarul inițial de la jumătatea lunii iunie. Ca parte a planului, executivul european este așteptat să anunțe ceea ce oficialii descriu drept o „țintă ambițioasă de electrificare”.

Pachetul a fost anunțat pentru prima dată în aprilie de Ursula von der Leyen, ca parte a eforturilor mai ample ale UE de a reduce dependența de combustibilii fosili în contextul crizei din Orientul Mijlociu.

„Trebuie, de asemenea, să accelerăm electrificarea economiei noastre, a operațiunilor industriale, a modului în care ne încălzim locuințele și a mobilității noastre”, declara atunci președinta Comisiei Europene.