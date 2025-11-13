Comemorarea atentatelor de la Paris. Zece ani de la tragedia Bataclan și Stade de France. Ce grupare amenință și acum statul

Stiri externe
13-11-2025 | 20:35
×
Codul embed a fost copiat

Amenințarea teroristă pentru Franța este și acum în principal jihadistă. Așa avertizează procurorul general la 10 ani de la cumplitele atentate de la Paris, comemorate joi.

autor
Știrile PRO TV

O sută treizeci și doi de oameni - inclusiv doi cetățeni români - au pierit atunci, și aproape 400 au fost răniți.

Pe 13 noiembrie 2015, teroriștii grupării Stat Islamic au vizat sala de concerte Bataclan, zonele cu restaurante și cafenele și stadionul național din suburbia Saint-Denis.

Ziua de comemorare a început, înaintea prânzului, cu un omagiu adus primei victime a teroriștilor, Manuel Dias, și răniților în atacul de la Stade de France, în Saint-Denis.

Sophie Dias, fiica victimei atacului de la Stade de France, Manuel Dias: „Tatăl meu iubea viața. Credea în libertate, în bucuria simplă de a fi împreună, de a împărtăși momente prețioase cu familia, și ne-a insuflat valorile Republicii. Asta a vrut ura să distrugă.”

Citește și
franta
A început procesul celui mai sângeros atac terorist din istoria Franței. 1.800 de persoane s-au constituit parte civilă

Trei jihadiști au încercat, fără să reușească, să intre pe stadionul național, unde urma să înceapă un meci de fotbal, Franța - Germania.

Până la urmă, atacatorii sinucigași și-au detonat centurile cu explozibil în apropierea stadionului.

Salim Toorabally, fost agent de securitate la Stade de France: „Explozia, mirosul de ars și, de asemenea, imaginea mâinii mele acoperite cu bucăți de carne. Sunt amintiri de care nu pot scăpa, deși au trecut zece ani de la atac.”

La Paris, ceremoniile în memoria victimelor s-au desfășurat, succesiv, în fiecare loc al atentatelor.

Întâi, la terasele îndoliate din estul capitalei: Petit-Cambodge și Carillon, La Bonne Bière, Comptoir Voltaire, La Belle Équipe, unde teroriștii au tras rafale de arme automate asupra oamenilor.

A fost apoi o oprire pioasă în fața Bataclan, sala de spectacole unde 90 de oameni au fost uciși.

Gaëlle, supraviețuitoare a atacului de la Bataclan: „În viața mea, fie că vreau sau nu, există mereu ceva care îmi amintește, care mă conectează la ce s-a întâmplat atunci, chiar și doar îngrijirile medicale pe care încă le primesc.”

Arthur Denouveaux, supraviețuitor al atacului de la Bataclan: „Îmi amintesc că mă târam peste trupuri. Cred că majoritatea oamenilor se prefăceau că sunt morți. Nu erau morți, dar totuși… Și îmi amintesc câteva chipuri sau, cel puțin, câteva expresii faciale ale unor oameni care erau cu siguranță morți.”

În Piața Republicii, simbol al reculegerii naționale, parizienii și vizitatorii au depus lumânări, flori și mesaje, ca omagiu pentru victime, supraviețuitori și rudele acestora.

O ceremonie rock seara, încheie ziua de doliu, în timp ce, după asfințit, pentru a doua noapte la rând, Turnul Eiffel este iluminat în culorile naționale albastru-alb-roșu.

O femeie de 74 de ani care plecase de acasă a fost ademenită de un bărbat într-un loc retras. Ce a descoperit apoi poliția

Sursa: Pro TV

Etichete: Franta, paris, comemorare, atentate,

Dată publicare: 13-11-2025 20:35

Articol recomandat de sport.ro
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Citește și...
Procesul Bataclan. Toţi cei 20 de inculpaţi în urma atentatelor din 2015 de la Paris, găsiți vinovaţi
Stiri externe
Procesul Bataclan. Toţi cei 20 de inculpaţi în urma atentatelor din 2015 de la Paris, găsiți vinovaţi

Un tribunal din Franţa a decis miercuri că toţi cei 20 de inculpaţi în procesul atentatelor din 2015 de la Paris sunt vinovaţi, informează Reuters. Pedepsele vor fi pronunţate mai târziu în cursul serii.

A început procesul celui mai sângeros atac terorist din istoria Franței. 1.800 de persoane s-au constituit parte civilă
Stiri externe
A început procesul celui mai sângeros atac terorist din istoria Franței. 1.800 de persoane s-au constituit parte civilă

În Franța a început procesul celui mai sângeros atac terorist din istoria țării. Pe 13 noiembrie 2015, terorişti din gruparea ''Stat Islamic'', înarmaţi cu puşti de asalt şi veste cu explozibil, au atacat sute de oameni.

Trei ani de la atacul de la Bataclan, în urma căruia au murit 130 de persoane
Photo of the day
Trei ani de la atacul de la Bataclan, în urma căruia au murit 130 de persoane

Trei ani de la atacul terorist de la Bataclan, în urma căruia au murit 130 de persoane

Recomandări
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni
Stiri actuale
Magistrații au cerut ca pensionarea la 65 de ani să se aplice peste 20 de ani. Toate variantele discutate la Cotroceni

După discuțiile de la Cotroceni, negocierile pentru pensiile magistraților sunt tot în impas. Judecătorii și procurorii au cerut ca pensiile de serviciu să fie aproape egale cu ultimul venit net, nu de cel mult 70% din acesta, cum propune coaliția.

30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2008 - De la economia care duduia la criza mondială: cum a trăit România între euforie și prăbușire

Campania 30 de ani în 30 de zile a ajuns în anul în care România a crezut că poate zbura: 2008.

Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București
Stiri Economice
Harta celor mai mici salarii din România. Județele în care se câștigă și cu 70% mai puțin față de București

2026 se anunță un an al cumpătării. După ani de salturi de două cifre, majorările salariale nu vor depăși șapte procente, pe fondul încetinirii economiei și al impactului noilor tehnologii, în special al inteligenței artificiale.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 13 Noiembrie 2025

52:17

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28