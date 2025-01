Cod roșu de vânt în California. Prognoza pentru următoarele zile este alarmantă, incendiile riscă să se intensifice

Până acum cel puțin 24 de oameni au murit, iar alți 16 sunt dați dispăruți. Două focare majore, Eaton și Palisades, care sunt departe de a fi stăvilite, au pârjolit peste 15.000 de hectare și au distrus 12.000 de case.

După ce a făcut prăpăd în Altadena, incendiul Eaton - care, potrivit pompierilor, este controlat într-o proporție mai mică de 30% - a devenit unul dintre cele mai distrugătoare și mortale din istoria Californiei.

Jasmine Viel, corespondent CBS: „Acolo încă arde o casă impunătoare. Suntem pe Altadena Drive. Avita locuiește în casa învecinată. Deja pomii din curtea ei au luat foc. Am fost în curtea din spate și ea ne-a cerut doar să deschidem ușile cotețului să o ajutăm să-și salveze păsările. Fotograful meu, John, le-a prins, le-a pus într-un tomberon... Iar acum Avita le ține în brațe...”

Localnică: „În această dimineață, când am ajuns aici, ardea tot șirul de case de pe Altadena Drive.”

Reporter: „Ați ieșit când flăcările ardeau deja și vântul bătea puternic...”

Localnică: „Da, aseară eram la casa mamei mele... N-am apucat să mai luăm nimic de la casa noastră... Mă bucur că le-am salvat pe ele (păsările), dar îmi pare atât de rău (pentru tot ce se întâmplă)...”

Jasmine Viel, corespondent CBS: „Iată, mai este acolo, în josul străzii, o casă unde a izbucnit focul... Iese fum negru. Această casă este în întregime pierdută. Cineva spunea că și biserica arde...”

După un weekend cu ceva reușite în stăvilirea incendiilor, prognoza pentru următoarele zile este alarmantă. Vântul prinde iar putere! Agenția Națională de Meteorologie a emis chiar un cod roșu pentru că sunt așteptate rafale de până la 100 de kilometri pe oră, suficient de puternice pentru a alimenta și mai tare focurile.

Pompier: „Aceste vânturi, combinate cu lipsa umidității, în aer și în sol, vor menține amenințarea incendiilor în comitatul Los Angeles foarte ridicată...”

Helena Humphrey, corespondent BBC: „Ne aflăm pe autostrada de coastă a Pacificului, una dintre cele mai faimoase șosele din lume. În mod normal, de aici nu ar trebui să vedem malul Oceanului Pacific, dar acum se vede, din cauza distrugerilor uriașe, toate acele case de milioane de dolari făcute scrum. Se poate vedea cum, casă după casă, pur și simplu au dispărut.”

Rajabi, rezidentă: „Nu am mai găsit prea multe aici... Această geantă, o lămâie, câteva capete metalice de aspersoare... Le-am luat doar ca să o fac pe mama mea, în vârstă de 89 de ani, să se simtă mai bine că am salvat ceva. Dar am făcut-o pentru că i-ar da speranță și i-ar oferi speranța de a reconstrui.”

Reporter: „Este sau urmează să fie cel mai grav dezastru natural din istoria Statelor Unite?”

Gavin Newsom, localnic: „Cred că va fi, în ceea ce privește costurile asociate, în ceea ce privește scara și amploarea...”

Mii de voluntari, de la copii de câțiva ani, până la vârstnici, ajută la trierea și distribuirea ajutoarelor pentru sinistrați.

Adolescent: „Sunt aici cu familia, cu mama și sora mea... Ieri am adus și câțiva prieteni, să ajute...”

Localnic: „Copiii nu pot merge la școală. Copiii și adulții sunt fără adăpost. Nu mai au unde să locuiască. A văzut la televizor și ne-a întrebat ce se întâmplă... A vrut și el să vină cu mine. Trebuia să fim aici.”

În tot acest dezastru, rămâne speranța.

Un localnic din Palisades și-a regăsit câinele când s-a întors la casa lui mistuită de foc. Câinele lui, Oreo, era dispărut de 4 zile, de la izbucnirea focului, până când o echipă de jurnaliști de la NBC l-a găsit rătăcind printre ruinele fumegânde ale unei alte proprietăți.

