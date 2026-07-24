Meteorologii anunță ploi torențiale, descărcări electrice, grindină și rafale puternice de vânt, transmite Radio România Actualități.

Regiunile din Grecia vizate de furtuni

Printre cele mai afectate zone se numără insulele Thassos, Samothraki și Limnos, peninsula Halkidiki, regiunile de coastă Pieria, Magnesia și Larisa, precum și Evia, insulele Sporade și zona Atenei, unde cele mai intense fenomene sunt așteptate din cursul după-amiezii până seara.

Autoritățile le recomandă localnicilor și turiștilor să evite deplasările care nu sunt absolut necesare, activitățile pe mare și adăpostirea sub copaci sau în apropierea obiectelor care pot fi doborâte de vânt ori lovite de fulgere. Persoanele aflate pe litoral sunt sfătuite să iasă imediat din apă la apariția furtunilor, iar șoferii să nu traverseze drumurile inundate.

Potrivit prognozei, sâmbătă vremea severă se va restrânge în principal în nordul și nord-estul Mării Egee, în timp ce în restul Greciei condițiile meteorologice vor începe să se îmbunătățească treptat.