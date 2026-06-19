Autoritățile au emis coduri portocalii și chiar roșii, iar serviciile de urgență se pregătesc pentru ce este mai rău.

Temperaturile vor reveni la normal la începutul săptămânii viitoare, spun meteorologii.

Mai multe regiuni din Spania sunt sub avertizări de cod galben și portocaliu de caniculă. În unele locuri, temperaturile au urcat până la 40 de grade Celsius.

Oamenii încearcă să facă față valului de căldură cum pot. Unii profită de aerul condiționat de la locul de muncă, în timp ce alții merg la piscină. Câțiva recunosc că își pierd mai ușor răbdarea în zăpușeală.

Femeie: „Îngrozitor, îngrozitor. Parcă ar fi vina cuiva... mă scoate din minți. Am nepoții acasă, joia, nepoții mănâncă la mine, așa că... îi țin la umbră, în casă, până la o oră rezonabilă, altfel sunt pierduți.”

Bărbat: „Stau la umbră pentru că e o zăpușeală cumplită. Nu suntem obișnuiți cu asemenea căldură pe aici. Dar ce să faci, trebuie să ieși. Treburile zilnice nu pot aștepta.”

Franța, sub un val de căldură

Și francezii au avut de suferit din cauza valului de căldură. În mai multe orașe, printre care Paris și Lille, temperaturile au ajuns până la 38 de grade Celsius.

Canicula va ține până duminică, în mare parte a Franței, inclusiv în regiunea Paris.

Nici măcar nopțile nu vor fi mai răcoroase, iar autoritățile îndeamnă populația să fie precaută.

Și Țările de Jos se pregătesc pentru câteva zile de caniculă și, posibil, furtuni cu grindină.

În sud se estimează peste 36 de grade Celsius, iar un nou record de temperatură nu este exclus.

Reporter: „Cum vă înțelegeți cu vremea asta caldă?”

Femeie: „Sincer, foarte bine. Îmi place. Avem o piscină frumoasă în grădină, ne răcorim acolo. Da, nouă ne place. A plouat vreo două săptămâni, nu? Deci acum e minunat.”

Reporter: „Vă bucurați pur și simplu?”

Femeie: „Exact, de ce nu? Copiii se pot juca afară, pe stradă, cu cremă de soare pe ei. Și sunt bine.”

Temperaturi ridicate în Belgia

În Belgia, meteorologii au emis o avertizare de Cod galben pentru temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării, cu excepția litoralului.

Reporter: „Toată lumea resimte căldura la fel?”

Pascal Mormal, meteorolog: „E ceva subiectiv. Unii oameni vor resimți un disconfort mai mare. Mă gândesc la vârstnici, la persoanele cu probleme cardiace sau la cele supraponderale. Depinde de la individ la individ.”

În Germania, canicula a provocat o tragedie. O mamă și-a lăsat copilul ore în șir într-o mașină, în arșița verii. Fetița a murit, iar femeia este anchetată pentru ucidere din culpă.