Locuința, aflată la câțiva kilometri de Târgu Jiu, este deschisă vizitatorilor.

La Voiteștii de Vale, artiști locali și membri ai Orchestrei de Cameră Lyra Gorjului au marcat cei 150 de ani de la nașterea celui considerat părintele geologiei românești.

Casa lui Ion Popescu-Voitești, construită în 1941 în stil neoromânesc, poate fi vizitată de oricine. Oamenii pot vedea fotografii făcute de savant la congresele internaționale la care a reprezentat România, fragmente de rocă, ori bucăți de minerale și fosile.

Turist: „Este foarte frumos renovată, eu am fost surprins când am văzut-o.”

Localnică: „Este renovată complet și păstrează stilul vechi.”

Reporter: „E bine de vizitat?”

Localnică: „Da, cu siguranță, chiar e recomandat.”

Fată: „Mie mi-a atras atenția pietrele alea de acolo, de pe acele chestii, unde e biroul.”

La eveniment au participat și urmași ai lui Ion Popescu-Voitești.

Reporter: „V-ați găsit rudele?”

Stelică Minulescu, strănepot al savantului: „Da, sigur, mă simt bine, asta e important.”

Reporter: „Dar nu v-ați cunoscut până acum?”

Stelică Minulescu, strănepot al savantului: „Pe Doinița nu am cunoscut-o, dar i-am cunoscut părinții și bunicii.”

Dan Toropu, strănepot al savantului: „Dorim să păstrăm în continuare amintirea lui Popescu-Voitești și s-o facem cunoscută și copiilor noștri și nepoților noștri.”

Ion Popescu-Voitești, născut în același an cu Constantin Brâncuși, și-a dedicat întreaga viață cercetării structurii pământului românesc. A reprezentat România la peste 140 de congrese internaționale, fiind omagiat în orașe precum Bruxelles, Cairo sau Praga.