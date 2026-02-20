Oamenii legii au fost chemați de locatarii unui apartament din orașul Gallura. Potrivit unui raport primit de secția de poliție, femeia este bine cunoscută familiei care ocupa apartamentul și, după ce a intrat în locuință, ar fi încercat să fure un televizor, potrivit L'Unione Sarda.

Când polițiștii au ajuns la apartament, femeia i-a întâmpinat cu amenințări, lovituri cu picioarele și genunchii, iar apoi l-a mușcat pe unul dintre agenți.

Protagonista incidentului a fost raportată Parchetului din Tempio Pausania și este apărată de avocata Marcella Muzzu. La solicitarea procurorului Gianmarco Vargiu, aceasta a fost obligată să se prezinte zilnic la semnătură.