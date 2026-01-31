„Cât de vinovat este Donald?”, întreba Summers într-un e-mail din mai 2017, în care continua discutând ideea că Rusia l-ar fi ajutat pe Trump să câştige alegerile din 2016, ipoteză pe care Summers o considera „plauzibilă, dar nu certă”. Donald Trump a negat în mod repetat orice complicitate cu Rusia în acel scrutin.

Epstein i-a răspuns că „lumea ta nu înţelege cât de prost este el în realitate”.

Într-un e-mail anterior, din octombrie 2016, Summers îl întreba pe Epstein: „Cât de plauzibilă este ideea că Trump este un consumator real de cocaină?”. Epstein a răspuns: „Zero”.

În iulie 2017, Summers i-a scris lui Epstein: „Cred că prietenul tău este bolnav psihic”. Epstein a replicat că persoana respectivă „nu este prietenul meu şi ţi-am spus asta şi înainte”.

Deşi niciunul nu l-a menţionat pe Trump pe nume, cei doi au continuat să discute despre acţiunile sale de politică externă şi dacă, aşa cum spunea Summers, „era mai bun decât Hillary”. Epstein i-a apărat bilanţul, invocând activitatea legată de Israel şi India.

Documente publicate anterior au arătat că Epstein şi Summers au corespondat timp de mai mulţi ani după prima condamnare a lui Epstein.

Summers nu a răspuns unei solicitări de a comenta aceste noi informaţii. Anterior, el a declarat pentru CNN că este „profund ruşinat” de corespondenţa sa cu Epstein. Summers şi-a luat concediu de la activitatea didactică la Harvard în luna noiembrie.



