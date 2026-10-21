Sguros, în vârstă de 35 de ani, a fost unul dintre cei doi ofițeri care au răspuns la 11 iulie 2022 la un apel al unui vecin îngrijorat că nu și-a mai văzut vecinul de 71 de ani de peste o săptămână. Dennis Ionis West a fost găsit mort în holul de la intrare, iar autoritățile au stabilit că decesul a fost natural, cauzat de o boală cardiovasculară, arată New York Post.

Ulterior, polițistul a susținut că era prieten cu proprietarul și s-a oferit să organizeze o slujbă funerară dacă nu vor fi găsiți membri ai familiei. „Sguros s-a prezentat biroului medicului legist din Comitatul Broward drept prieten al lui West, deși nu există nicio indicație că îl cunoștea, și a declarat că West nu are familie în viață, ceea ce era neadevărat", au explicat reprezentanții Biroului Șerifului din Broward din Florida.

Câteva săptămâni mai târziu, pe 1 august, Sguros a preluat posesia casei fără nicio autoritate legală, recunoscând ulterior acest lucru într-un document juridic. El a susținut că a investit peste 214.000 de dolari din banii săi în renovarea locuinței, crescându-i valoarea la aproximativ 500.000 de dolari.

Un notar și-a dat seama de falsuri

Sguros este acuzat că a folosit identitatea lui West pentru a obține autorizații pentru un proiect de 8.000 de dolari privind înlocuirea ferestrelor și ușilor. Documentele îl indicau pe West drept proprietar în viață și includeau permisul de conducere și semnătura bărbatului decedat. O notăriță a cărei semnătură apărea pe documente a negat că le cunoaște, declarând anchetatorilor că semnătura nu era a ei.

Sguros este acuzat, de asemenea, că a folosit calculatorul departamentului pentru a căuta numele lui West și a obține dosarele DMV și de asigurări sociale ale acestuia.

Polițistul acuzat de fraudă a fost prins abia după ce Equinox Realty Holding a contactat moștenitorii legitimi ai lui West, interesați să preia casa. Sguros a acceptat să predea cheile proprietarilor de drept, dar a depus în februarie 2026 o acțiune civilă prin care cerea rambursarea investiției în proprietate.

Sguros, care lucrează în departament din martie 2021, a fost suspendat cu plată în iulie și plasat în concediu fără plată după arestarea de marți. El se confruntă cu acuzații de falsificare de documente oficiale, fraudă prin folosirea identității unei persoane decedate, uzurpare de identitate, infracțiuni informatice și folosirea comunicațiilor pentru comiterea unei infracțiuni. Este deținut în închisoarea din Comitatul Broward.