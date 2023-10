Cine finanțează Hamas. Gruparea teroristă are un buget de război de 450 de milioane de dolari

Hamas are un buget operațional de circa 450 de milioane de dolari, bani care provin dintr-o rețea complexă de investiții, organizații caritabile false, tranzacții cu criptomonede și sprijin internațional.

Un război este costisitor. Și, totuși, cum își finanțează Hamas – gruparea militantă desemnată ca organizație teroristă de către Statele Unite și Uniunea Europeană – lupta împotriva Israelului, care primește un ajutor militar de aproape 4 miliarde de dolari pe an de la SUA?

Răspunsul se găsește într-o rețea complexă de investiții în afaceri, organizații caritabile false, tranzacții cu criptomonede și sprijin internațional, care face dificilă determinarea valorii exacte a averii Hamas, scrie Insider.

Cu toate acestea, experții estimează că organizația militantă are un buget de funcționare de sute de milioane de dolari.

„Hamas are două aripi. Are o aripă de servicii sociale și o aripă militară, iar aripa de servicii sociale a fost foarte activă în ceea ce privește încercarea de a strânge fonduri – dar acești bani vor fi cu siguranță direcționați către armată”, susține Victor Asal, director al Centrului pentru Cercetare Politică și profesor de științe politice la Universitatea Albany din New York.

Organizații false de caritate, cu sedii în Occident

Din punct de vedere istoric, organizațiile caritabile afiliate Hamas – care pretind că ofere banii atât de necesari rezidenților din Gaza ce se luptă pentru acces la hrană suficientă sau îngrijire medicală – au fost un motor de fonduri către aripa sa militară.

În timp ce unele fonduri pot ajunge în cele din urmă la oamenii care au nevoie, adesea organizațiile caritabile, cu sediul în afara Gazei și uneori în țările occidentale, sunt fronturi sofisticate pentru operațiunile militare Hamas.

În 2003, Trezoreria SUA a desemnat cinci organizații de caritate diferite - cu sediul în Marea Britanie, Elveția, Austria, Liban și Franța - ca organizații teroriste, pentru sprijinul acordat Hamas.

În 2009, Departamentul de Justiție i-a condamnat pe lideri ai Fundației pentru Ajutor și Dezvoltare din Țara Sfântă din SUA pentru că au oferit sprijin financiar grupului militant.

Ca răspuns la represiunea internațională împotriva organizațiilor caritabile afiliate Hamas, grupul s-a bazat, în ultimii ani, mai puțin pe această metodă de strângere de fonduri. Cu toate acestea, rămâne o sursă consistentă de venit pentru grupul militant, au declarat doi experți pentru Insider.

Sprijinul Iranului: 100 de milioane de dolari pe an

Pe lângă fronturile caritabile, Matthew Levitt, un fost analist de informații împotriva terorismului la Biroul Federal de Investigații, a declarat pentru Insider că sprijinul internațional, în principal din partea Iranului, a fost „constanta cea mare” în finanțarea Hamas, estimând că Iranul contribuie cu sume cuprinse între 70 și 100 de milioane de dolari pe an pentru a sprijini grupul militant.

”Sprijinul Iranului le permite să aibă o rază extinsă dincolo de granițele lor, să submineze adversarii – și sunt determinați să distrugă Israelul. Le permite, de asemenea, să fie foarte direcți, să lupte până la ultimul arab”, a mai spus Levitt.

„Nu veți vedea iranieni, perși, în prima linie în Liban sau în Fâșia Gaza. Iranul este foarte confortabil să desfășoare active musulmane arabe care, atunci când vor face ceva, vor fi cei care vor suferi greul represaliilor, nu Iranul”.

Pentru Iran, a spus Levitt, finanțarea Hamas oferă în cele din urmă o modalitate ieftină din punct de vedere financiar și politic de a submina stabilitatea Israelului și de a crește presiunea împotriva adversarilor lor, menținând în același timp un aer de negație în ceea ce privește implicarea sa.

Fiscalitate, investiții și contrabandă

Recent, administrația Biden a fost criticată pentru decizia din septembrie de a elibera 6 miliarde de dolari din veniturile iraniene din petrol înghețate, ca parte a unui acord pentru eliberarea prizonierilor, despre care criticii susțin că au pus la dispoziție fonduri pentru ca Iranul să le trimită către Hamas înainte de atacul asupra Israelului.

Atât Asal, cât și Levitt au declarat pentru Insider că fondurile din acea tranzacție au puțin de-a face cu ultima escaladare a conflictului dintre Hamas și Israel.

Dar, în timp ce controlul Hamas asupra teritoriului Gaza a crescut cu sprijinul financiar din partea Iranului, la fel a crescut și capacitatea grupului de a câștiga bani din pământul pe care îl controlează. Ca și în cazul multor organizații teroriste care controlează zone de teren sau rute comerciale, Hamas primește finanțare prin impozitare, extorcare, contrabandă, răpire și jaf, a explicat Asal pentru Insider.

Levitt, care este în prezent director al programului Reinhard de combatere a terorismului și informații la Institutul de la Washington pentru Politica Orientului Apropiat, a declarat că Hamas supraveghează „orice și tot ceea ce trece granițele lor” și controlează activitatea economică a regiunii.

„Când existau tuneluri de contrabandă săpate în Egipt, Hamas le impozita. Când Qatarul – cu acordul israelian și al SUA – dădea bani pentru a plăti salariile în Fâșia Gaza, Hamas a putut să taxeze asta”, a spus Levitt.

„Orice afacere. Orice ajutor, ajutor umanitar, camion după camion după camion care ar veni zilnic din Israel în Gaza ar putea fi impozitat și extorcat – așa că cea mai mare sursă recentă de venit pentru Hamas nu a mai fost Iran. A fost capacitatea de a controla un teritoriu și de a câștiga bani din asta: probabil în intervalul 300-400 sau chiar 450 de milioane de dolari”.

Cu fondurile strânse din impozitarea și extorcarea rezidenților din Gaza, oficialii Hamas fac investiții comerciale substanțiale în corporații imobiliare și de construcții, precum și în companii miniere și de infrastructură din Orientul Mijlociu și Africa de Nord - dintre care unele au fost desemnate organizații teroriste de către Departamentul de Stat din cauza afilierii lor la grup.

Spălarea banilor și cripto

Pentru a-și muta toți banii, a spus Levitt, Hamas se bazează în mare parte pe tranzacțiile cu criptomonede și pe spălarea banilor bazată pe comerț, pentru a evita astfeș urmărirea fondurilor.

„Deci, în loc să trimiți cuiva 100 de dolari, îi trimiți grâu sau zahăr sau orez în valoare de 100 de dolari. Și, din moment ce grâul, zahărul și orezul trebuie să intre în Fâșia Gaza, asta nu ridică suspiciuni”, a spus Levitt.

„Dar dacă îl trimiți Hamas acolo, ceea ce este ușor de făcut, pentru că ei sunt entitatea guvernantă, atunci ei îl pot folosi pentru a elibera alte fonduri. Îl pot folosi pentru a-l oferi alegătorilor lor și pentru a construi sprijin de la bază sau îl pot vinde și folosește apoi acești bani așa cum consideră ei de cuviință”.

După ce Israel a declarat război Hamas, SUA au promis 100 de milioane de dolari în ajutor umanitar palestinienilor, despre care The Wall Street Journal a raportat că ar putea ajunge, de fapt, tot în mâinile Hamas, din cauza controlului său absolut asupra Fâșiei Gaza.

Un astfel de ajutor este menit să ofere apă potabilă, hrană și îngrijire medicală, „dar banii sunt fungibili”, a declarat pentru Alex Zerden, un fost înalt oficial al Trezoreriei SUA. „Și asta îi permite, de asemenea, Hamas să deturneze bani de la nevoile oamenilor săi pentru a-și susține mașinăria de război”.

Sursa: StirilePROTV
Dată publicare: 23-10-2023 17:11