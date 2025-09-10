Trump a fost huiduit de manifestanți, într-un restaurant din Washington. Președintele lua masa cu mai mulți oficiali

Manifestanţi l-au huiduit pe Trump într-un restaurant din Washington marţi seara, strigând „Eliberaţi Washingtonul! Eliberaţi Palestina! Trump este un Hitler al epocii noastre!", potrivit unor înregistrări video devenite virale pe reţelele sociale.

Republicanul de 79 de ani s-a apropiat de manifestanţii care fluturau bannere reprezentând drapelul palestinian, oprindu-se la câţiva metri de ei timp de câteva secunde, dând din cap şi zâmbind placid fără a răspunde.

Câteva secunde mai târziu, el a făcut semn serviciului său de securitate (Secret Service) să îndepărteze manifestanţii, spunând „haideţi, să mergem”.

În înregistrările video mai pot fi auzite de asemenea alte persoane din restaurant huiduind sau scandând "U-S-A! U-S-A!".

Reacția autorităților și echipei lui Trump

AFP a contactat Secret Service şi poliţia metropolitană a Washingtonului pentru un comentariu, însă nu a obţinut deocamdată vreun răspuns.

Purtătoarea de cuvânt a preşedintelui american, Karoline Leavitt, a confirmat că Donald Trump şi echipa sa au luat masa într-un restaurant din apropiere de Casa Albă, însă fără a informa despre vreun incident.

Jurnalişti care îl însoţeau pe preşedintele american au declarat la rândul lor că au auzit huiduieli.

Donald Trump, care ia rar cina în public, era însoţit, în afară de Leavitt, de vicepreşedintele său JD Vance, de secretarul apărării Pete Hegseth şi de secretarul de stat Marco Rubio.

