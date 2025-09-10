Trump a recunoscut că s-a înșelat privind încheierea războiului din Ucraina și îl acuză pe Putin: „Sunt foarte surprins”

10-09-2025 | 08:40
trump
Donald Trump, credea că poate pune capăt cu ușurință războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Cu toate acestea, președintele a declarat într-un interviu acordat postului 77 WABC că ulterior a devenit clar că nu era atât de simplu.

Sabrina Saghin

Trump s-a lăudat că, la începutul celui de-al doilea mandat prezidențial, ar fi pus capăt șapte războaie, dintre care majoritatea erau „de nerezolvat”. Unele dintre ele, a afirmat el, durau de mai bine de 30 de ani, scrie Newsukraine.

Președintele a recunoscut că anterior credea că războiul Rusiei împotriva Ucrainei va fi cel mai ușor de rezolvat pentru el, întrucât se înțelegea bine cu președintele rus Vladimir Putin.

Trump, surprins de complexitatea conflictului

„Se pare că de fiecare dată când cred că suntem aproape, el (președintele rus Vladimir Putin – n.r.) aruncă o altă bombă asupra cuiva, și asta nu e bine, nu e bine. Sunt foarte surprins. De fapt, sunt foarte surprins. Credeam că acesta va fi cel mai ușor pentru Ucraina. Am spus: «Acesta va trece destul de repede». Există multe între el și Zelensky, după cum știți, multă ură, multă animozitate și s-a vărsat mult sânge”, a adăugat liderul american.

El a afirmat, de asemenea, încă o dată că, în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, între 5.000 și 7.000 de oameni mor în fiecare săptămână.

Negocieri de pace

Ucraina și Rusia poartă în prezent negocieri doar la nivel tehnic. Motivul este refuzul Moscovei de a organiza o întâlnire la nivel de lideri.

Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a declarat în repetate rânduri că este necesară o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, deoarece în Rusia deciziile sunt luate exclusiv de acesta.

La rândul său, liderul de la Kremlin nu și-a exprimat disponibilitatea pentru o astfel de întâlnire. Recent, el a sugerat că astfel de negocieri ar putea fi inutile.

Trump a promis că poate încheia războiul în 24 de ore

În mai 2023, Trump a declarat în cadrul unei conferințe de presă CNN: „Mor rușii și ucrainenii. Vreau ca ei să nu mai moară. Și voi face asta - voi face asta în 24 de ore".

„Acesta este un război care trebuie să fie rezolvat. Îl voi rezolva chiar înainte de a deveni președinte", a spus Trump în timpul dezbaterii sale din septembrie cu vicepreședintele de atunci Kamala Harris.

