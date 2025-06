Cinci morți și mai mulți răniți într-un incendiu izbucnit într-un bloc de locuințe din sud-vestul capitalei Kuweit

Salvatori au intervenit duminică dimineaţa la un incendiu care a cuprins două apartamente într-un imobil din cartierul Rigga, situat la aproximativ zece kilometri de centrul oraşului Kuwait, declară AFP generalul de brigadă Mohammed al-Gharib, purtătorul de cuvânt al pompierilor kuwaitieni.

Corpurile a trei victime au fost găsite la faţa locului, iar alte două persoane au murit la spital, în urma, din cauza rănilor, a precizat el.

Mai multe persoane au fost rănite, iar bilanţul ar putea creşte din cauza gravităţii arsurilor suferite de către unele dintre răniţi, a anunţat Mohammed al-Gharib.

O anchetă a fost deschisă în vederea stabilirii cauzelor incendiului, anunţă generalul.

A fire tore through a residential building in Kuwait’s Al-Reggai area early Sunday, claiming five lives and injuring at least 15 others.

According to Arab Times Kuwait panicked residents leapt from upper floors to escape the flames.#Kuwait #Kuwaitfire pic.twitter.com/crQOUIWdmb