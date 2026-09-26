Ceea ce până de curând se negocia discret în grupuri de chat din industria cinematografică și de televiziune începe să devină o afacere publică. Din aprilie, tranzacțiile pentru folosirea imaginii unei persoane s-au mutat treptat pe platforme specializate, unde utilizatorii își pot pune chipul la dispoziția creatorilor de conținut contra cost, scrie South China Morning Post.

Potrivit publicației National Business Daily, un angajat al unei bănci ar fi câștigat aproape 2.500 de yuani, echivalentul a aproximativ 370 de dolari, după ce o companie de publicitate i-a cumpărat imaginea de șapte ori în numai trei zile.

De la grupuri de chat la o adevărată piață a „fețelor”

Una dintre platformele care încearcă să organizeze această nouă piață este Yuanxiang Xinsheng, lansată în luna mai la Shenzhen.

După înregistrare și verificarea identității, utilizatorii își pot crea propriul „profil de actor digital”. Practic, își transformă chipul într-un activ care poate fi licențiat creatorilor de conținut.

Oferta este flexibilă. Proprietarul imaginii poate stabili cât timp poate fi folosit chipul, în ce tipuri de producții poate apărea și dacă sunt permise adaptări ulterioare.

Prețurile diferă considerabil, de la 50 de yuani, aproximativ 7 dolari, până la 99.999 de yuani, adică în jur de 15.000 de dolari.

Un bărbat de 34 de ani, identificat drept Chen, cere 99 de yuani pentru o singură utilizare a feței sale. El acceptă apariții în producții romantice și familiale, însă exclude producțiile horror și conținutul explicit sexual.

„Dacă cineva vrea să-mi folosească fața, ar trebui să mă plătească”

Pentru unii utilizatori, noua piață nu este doar o oportunitate de a face bani, ci și o modalitate de a recâștiga controlul asupra propriei identități digitale.

Kele, o femeie din provincia Guangdong, s-a înscris pe platformă tocmai din acest motiv.

„Nu mă mai tem că inteligența artificială îmi va fura chipul. Dacă cineva vrea să-l folosească, ar trebui să mă plătească”, a declarat ea.

Creatorii pot căuta actori digitali și pot cumpăra drepturi de utilizare în funcție de propriile proiecte. Există însă o limită importantă: Yuanxiang Xinsheng precizează că dreptul de a folosi o față nu include automat și dreptul de a utiliza datele respective pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială.

Pentru acest lucru este necesar un acord explicit.

Sute de chipuri, gata să intre în filme, reclame și jocuri

O altă platformă, Xinzhua, lansată la Chengdu în aprilie, are aproximativ 370 de profiluri de actori digitali.

Tarifele pornesc de la 500 de yuani, aproximativ 75 de dolari, și ajung până la 6.000 de yuani. Utilizatorii își pot licenția imaginea pentru mai multe tipuri de proiecte, de la reclame de televiziune și modeling până la filme, animații și jocuri.

Printre cele mai solicitate profiluri se află cel al unei femei cu numele de familie Lin. Ea are patru variante de autorizare, fiecare la prețul de 500 de yuani.

Profilul său permite utilizarea chipului în roluri care presupun personaje negative, ținute provocatoare, identități străine sau chiar scene în care personajul moare.

Platforma le permite creatorilor să caute fețe după criterii precum sexul, vârsta, stilul și genul producției. Există inclusiv o categorie dedicată copiilor, însă, deocamdată, nu a fost încărcat niciun profil de minor.

Copiii, în centrul unei controverse privind datele biometrice

Tocmai această posibilitate ridică însă întrebări juridice importante. Experții în drept atrag atenția asupra riscurilor legate de confidențialitate și consimțământ, mai ales atunci când sunt implicate datele faciale ale minorilor.

Potrivit acestora, pentru copiii sub 14 ani este necesar consimțământul părinților în cazul prelucrării datelor faciale. În cazul adolescenților de 16 și 17 ani, aceștia pot autoriza legal o astfel de utilizare, însă experții avertizează că nu este sigur că înțeleg pe deplin consecințele unei asemenea decizii.

Problema nu se limitează însă la minori.

Contractele pot ascunde capcane pentru cei care își vând imaginea

The Beijing News a relatat că unele platforme de licențiere a datelor faciale folosesc contracte care oferă operatorilor drepturi considerabile în raport cu utilizatorii.

Dai Yue, avocat la firma Hairun Tianrui Law Firm, a atras atenția că anumite contracte le cer utilizatorilor să renunțe la pretenții legate de imaginea, vocea, numele și alte drepturi personale.

Mai mult, retragerea prematură a autorizației se poate dovedi costisitoare. În unele cazuri, utilizatorii obișnuiți ar putea fi obligați să plătească penalități de cel puțin 50.000 de yuani, aproximativ 7.500 de dolari.

În schimb, obligațiile financiare ale platformelor în cazul întârzierii plăților ar fi considerabil mai mici, potrivit informațiilor citate.

„Oamenii obișnuiți pot deveni actori” – dar cât valorează, de fapt, un chip?

Pe rețelele sociale din China continentală, noua afacere a stârnit reacții împărțite.

Unii utilizatori văd în ea o oportunitate pentru oamenii obișnuiți de a câștiga bani fără să devină vedete sau să participe efectiv la producții.

„Oamenii obișnuiți își pot îndeplini în sfârșit visul de a deveni actori și am găsit o modalitate de a face bani stând degeaba”, a comentat un utilizator.

Alții se întreabă însă dacă fețele oamenilor obișnuiți vor avea cu adevărat o valoare comercială într-o industrie în care inteligența artificială poate genera chipuri complet noi.

„Pentru regizori, doar chipurile vedetelor au valoare în ceea ce privește recunoașterea; fețele oamenilor obișnuiți pot fi pur și simplu generate de AI”, a remarcat un alt utilizator.