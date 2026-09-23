Inteligența artificială, integrată într-un scanner intraoral special, face așa-numita fotogrametrie. Adică imagini după imagini, care arată și apreciază micronic poziția gingiei, dar și poziția implanturilor tocmai inserate.

Dr. Mădălina Rădulescu, medic stomatolog: „Cu o cameră specială intraorală, se scanează niște markeri care se înșurubează pe implanturi și determină poziția exactă a implanturilor, nu se mai aplică amprenta clasică cu acel material, de asemenea asigură o rapiditate a tratamentului, printr-o simplă apăsare pe buton, scanarea ajunge în laboratorul de tehnică dentară.”

Apoi, lucrara provizorie e ușor de fixat.

Dr. Mădălina Rădulescu, medic stomatolog: „Pe implanturi rămân niște conformatoare de gingie, care durează maxim 24 de ore, a doua zi se montează o lucrare provizorie direct pe aceste implanturi și pacientul are o dantură provizorie direct pe aceste implanturi.”

După ce se vindecă implanturile, în 4 până la 6 luni, lucrarea definitivă va fi montată tot după fotogrametrie, adică după fotografii succesive, care elimină greșelile umane și ajută realizarea unor lucrări dentare foarte precise.

Inteligența artificială calculează extrem de precis toate planurile din cavitatea orală. În felul acesta, forțele uriașe, pe care le dezvoltăm când mestecăm, nu vor afecta osul, în care stau dinții ori implanturile.

Dr. Anca Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: „Medic chirurgie dento-alveolară. Cu o scanare foarte precisă putem obține la final o lucrare atât provizorie cât și finală fără tensiuni, adică pasivă. Pasiv înseamnă că nu există tensiune la nivelul acesteia să se transmită la nivelul implanturilor.”

Inteligența artificială elimină eventualele erori umane. Și astfel oasele maxilare, în care stau dinții, rămân sănătoase.