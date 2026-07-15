China își construiește discret relații cu întreaga clasă conducătoare rusă, nu doar cu Putin și cercul său apropiat, pregătindu-se pentru perioada de după dispariția liderului de la Kremlin, arată Wall Street Journal într-o analiză bazată pe discuții cu oficiali din ambele țări și cu analiști.

„China are o ocazie cu adevărat extraordinară de a transforma Rusia într-un fel de Laos uriaș sau Pakistan uriaș: o țară mult mai dependentă de China, mult mai strâns legată de ea și mult mai dispusă să privească regimul chinez drept model și sursă de idei despre modernitate”, afirmă sinologul Aleksandr Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia-Eurasia din Berlin.

Rusia, tot mai dependentă economic de China

În timp ce China susținea aproximativ 10% din schimburile comerciale totale ale Rusiei în 2013, această pondere a crescut de patru ori de atunci, în timp ce Rusia reprezintă mai puțin de 4% din comerțul Chinei. Rusia rămâne redusă la rolul de furnizor de materii prime pentru China, livrând petrol și gaze la prețuri mult reduse, precum și alte resurse naturale.

Gazoductul „Forța Siberiei 2” – un exemplu al dominației chineze

Unul dintre cele mai grăitoare exemple ale modului în care China își protejează propriile interese este tentativa Rusiei de a construi gazoductul „Forța Siberiei 2”. În septembrie 2025, directorul general al Gazprom, Aleksei Miller, a anunțat semnarea unui „memorandum obligatoriu din punct de vedere juridic”, dar China nu a confirmat și nu a oferit detalii despre preț.

În mai 2026, înaintea celei de-a 14-a vizite a lui Putin în China, delegația rusă s-a lovit de un zid: oficialii chinezi au cerut ca Rusia să furnizeze gazele la prețul de pe piața internă rusă, subvenționat masiv, și i-au avertizat pe ruși să nu mai ridice subiectul până când nu acceptă condițiile. Printre cele 42 de acorduri semnate de Putin nu s-a aflat niciun document privind gazoductul.

„Xi l-a primit pe Putin așa cum un împărat își primește oaspetele în castel, apoi l-a trimis acasă”, afirmă Jorg Wuttke, om de afaceri german cu experiență îndelungată în relațiile chino-ruse.

Spionaj chinez și influență pe termen lung

În Rusia sunt descoperite tot mai des cazuri de spionaj chinez și de recrutare a unor funcționari de rang mediu, însă Kremlinul evită să facă publice aceste informații de teamă să nu afecteze relațiile bilaterale, a declarat o persoană apropiată serviciilor secrete ruse, citată de WSJ.

China își construiește discret relații în interiorul Rusiei care depășesc cu mult cercul lui Putin, apropiindu-se de oficialii și membrii elitei care vor modela viitorul țării după plecarea acestuia. Sentimentele anti-occidentale, alimentate constant de Putin, sunt atât de adânc înrădăcinate încât îi vor supraviețui, consideră analiștii.

Asia Centrală, cedată treptat Chinei

Deși Putin privește cu ostilitate orice încercare de influențare a „străinătății apropiate” – statele fostei URSS – Asia Centrală este cedată treptat Chinei. Rusia nu mai poate opune rezistență unei Chine mult mai puternice, iar izolarea financiară a obligat Kremlinul să accepte concesii importante, cum ar fi transformarea yuanului în principala monedă a viitoarei Bănci de Dezvoltare a Organizației de Cooperare de la Shanghai.