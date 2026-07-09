Incendiul a izbucnit în jurul prânzului la fabrica de încălţăminte Huiteng, situată în oraşul Jinjiang din provincia Fujian (sud-estul Chinei), scrie AFP, potrivit Agerpres.

Echipele locale de pompieri şi de salvare au desfăşurat 183 de persoane şi 35 de vehicule, a anunţat Ministerul chinez pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă într-un comunicat, ceea ce stârneşte temeri privind pierderi semnificative de vieţi omeneşti şi pagube materiale.

Există victime, a precizat ministerul, folosind o formulare vagă, fără a specifica numărul de persoane potenţial rănite sau ucise.

La rândul său, preşedintele chinez Xi Jinping, citat de Xinhua, a declarat ceva mai clar, potrivit AFP, că incendiul a provocat "pierderi grele de vieţi omeneşti", dar tot fără a oferi un bilanţ.

Imaginile transmise în direct de televiziunea de stat CCTV au arătat pompieri stropind cu apă o clădire cu mai multe etaje, albă şi albastră, înnegrită de flăcări şi cu un fum gros şi gri ieşind din ferestre.

Ministerul a dat asigurări că incendiul este în curs de a fi stins, cerând în acelaşi timp eforturi "maxime" pentru a-l elimina complet, pentru a căuta persoanele prinse înăuntru şi pentru a-i trata pe răniţi.

„În acelaşi timp, trebuie investigate cauzele incendiului, trebuie învăţate lecţii şi trebuie luate măsuri eficiente pentru a preveni repetarea unor accidente similare", se subliniază în comunicat.

Unele persoane au rămas blocate în interiorul fabricii şi nu s-a putut ajunge la ele, a relatat agenţia oficială de ştiri Xinhua.

China a lansat o campanie împotriva riscurilor de incendiu în clădirile înalte în noiembrie, după ce un incendiu uriaş a cuprins mai multe turnuri rezidenţiale din Hong Kong (sudul Chinei), omorând 168 de persoane.A