Un parapantist a rămas suspendat la 60 de metri după ce parașuta sa s-a încurcat într-o macara, în China. VIDEO

Un videoclip viral postat pe platforma chineză Weibo surprinde momentul în care acesta se leagănă în aer, suspendat de parașută, în apropierea unui pod.

Bărbatul se îndrepta spre Nanchong, un oraș din provincia Sichuan, când corzile parașutei s-au agățat de macara, scrie Metro .

Nu este clar cât timp a rămas blocat, însă imaginile arată parapantistul suspendat atât pe timp de zi, cât și pe timp de noapte.

Un martor a declarat pentru Beijing News că persoana a fost blocată cel puțin o oră, însă alte surse indică faptul că operațiunea de salvare ar fi durat câteva ore.

Un videoclip publicat pe Weibo surprinde momentul în care pompierii au intervenit cu o scară aeriană pentru a încerca salvarea parapantistului, în cursul serii.

Bărbatul a fost recuperat după intervenția pompierilor și nu a suferit răni.