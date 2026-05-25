Politicianul trimis în exil de Lukașenko după „prezidențialele” din Belarus, vizită-surpriză la Kiev. Scopul deplasării

Această vizită intervine după ce Kievul a anunţat că şi-a consolidat frontiera din nord cu Belarusul împotriva unei ameninţări a unor noi atacuri ruseşti de pe teritoriul belarus, de unde Moscova şi-a lansat în parte invazia cu trupe în 2022.

Un consilier al lui Svetlana Tihanovskaia, Jianis Kucinski, a anunţat pe reţele de socializare că această vizită este un "simbol al solidarităţii (...) în lupta noastră comună pentru libertate şi demnitate".

El a postat în acest mesaj o imagine de la sosirea opozantei în Gara Centrală de la Kiev.

"Libertatea Belarusului ŞI Ucrainei Ssunt indisciabile"

Svetlana Tihanovskaia a fost nevoită să părăsească Belarusul în urma alegerilor prezidenţiale din 2020, în care Aleksandr Lukaşenko şi-a proclamat victoria împotriva sa.