Politicianul trimis în exil de Lukașenko după „prezidențialele” din Belarus, vizită-surpriză la Kiev. Scopul deplasării

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Svetlana tihanovskaia
AFP

Opozanta belarusă în exil Svetlana Tihanovskaia a sosit luni la Kiev - în prima sa vizită în Ucraina de la începutul invaziei la scară mare a Rusiei, în februarie 2022, în semn de solidaritate cu poporul ucrainean.

autor
Stirileprotv

Această vizită intervine după ce Kievul a anunţat că şi-a consolidat frontiera din nord cu Belarusul împotriva unei ameninţări a unor noi atacuri ruseşti de pe teritoriul belarus, de unde Moscova şi-a lansat în parte invazia cu trupe în 2022.

Un consilier al lui Svetlana Tihanovskaia, Jianis Kucinski, a anunţat pe reţele de socializare că această vizită este un "simbol al solidarităţii (...) în lupta noastră comună pentru libertate şi demnitate".

El a postat în acest mesaj o imagine de la sosirea opozantei în Gara Centrală de la Kiev.

"Libertatea Belarusului ŞI Ucrainei Ssunt indisciabile"

Citește și
Lituania suspectează implicarea unor forțe străine pentru o breșă masivă de date care vizează peste 600.000 de conturi

Svetlana Tihanovskaia a fost nevoită să părăsească Belarusul în urma alegerilor prezidenţiale din 2020, în care Aleksandr Lukaşenko şi-a proclamat victoria împotriva sa.

Acest scrutin a fost urmat de manifestaţii de aploare în favoarea lui Svetlana Tihanovskaia care au denunţat fraude electorale generalizate.

Această contestare a fost apoi zdrobită violent şi prin mii de arestări.

Svetlana Tihanovskaia a anunţat pe reţele de socializare că s-a dus, la începutul vizitei sale în Ucraina, la mormântul Mariei Zaiţeva, o belarusă care a participat la manifestaţii împotriva lui Lukaşenko în 2020, după care a intrat în armata ucraineană pentru a lupta împotriva invaziei ruse la scară mare.

Maria Zaiţeva a fost ucisă la vârsta de 24 de ani în apropiere de Pokrovsk (est), în ianuarie 2025.

"Maria este un simbol al noii generaţii din Belarus. Persoane care înţeleg că libertatea Belarusului şi libertatea Ucrainei sunt indisociabile", a scris Svetlana Tihanovskaia pe reţele de socializare.

Zeci de belaruşi au intrat în forţele ucrainene după invazia rusă.

Cu o zi înainte de venirea Svetlanei Tihanovskaia la Kiev, preşedintele francez Emmanuel Macron l-a avertizat pe Aleksandr Lukaşenko împotriva oricărei implicări suplimentare a Minskului în războiul purtat de către Moscova împotriva Ucrainei.

Rusia şi Belarusul au desfăşurat, în urmă cu câteva zile, exerciţii nucleare timp de trei zile.

Sursa: News.ro

Etichete: Kiev, aleksandr lukasenko, belarus,

Articol recomandat de sport.ro
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde" Moment de răscruce al marelui anrtrenor român
"Am venit la Fundeni, nimeni n-a putut să-mi zică ce probleme am. Apoi mi-au pus diagnosticul în cinci secunde" Moment de răscruce al marelui anrtrenor român
Citește și...
Stiri externe
Lituania suspectează implicarea unor forțe străine pentru o breșă masivă de date care vizează peste 600.000 de conturi

Autoritățile lituaniene se află în stare de alertă maximă din cauza unei breșe masive de date, care a afectat peste 600.000 de conturi din registrele naționale de date, despre care se presupune că a fost provocată de o altă țară.
Stiri externe
Iranul afirmă că s-a ajuns la un acord-cadru, dar că semnarea unui acord cu SUA nu este iminentă

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Iranului, Esmaeil Baghaei, a declarat că s-a ajuns la un acord-cadru, dar că semnarea unui acord cu SUA nu este iminentă.
Stiri externe
Parlamentar suedez: În Transnistria nu e un conflict îngheţat, ci o armă încărcată îndreptată spre flancul estic al Europei

Parlamentarul suedez Björn Söder susține că Transnistria nu este un „conflict înghețat”, ci un instrument de instabilitate folosit de Rusia ca armă geopolitică de peste trei decenii, cu costuri reduse și influență maximă în regiune, potrivit Deschide.md.

Recomandări
Stiri Politice
LIVE, ora 17.00. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, noi detalii despre proiectul legii salarizării unitare

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, susține astăzi, de la ora 17.00, o conferință de presă pe tema proiectului legii salarizării unitare. Declarațiile sale vor fi transmise LIVE pe www.stirileprotv.ro.

Stiri Politice
Scandal cu ministrul demis al Culturii, Demeter András István. Deputat UDMR: ”Demisia este gestul firesc și responsabil”

UDMR a anunțat, luni, că se delimitează de ”limbajul vulgar” şi de conţinutul afirmaţiilor atribuite ministrului demis al Culturii, Demeter István, într-o înregistrare audio apărută în spaţiul public, potrivit liderului deputaţilor UDMR, Csoma Botond.

Stiri Mondene
„Au dat peste mine, ăsta a fost singurul lor ghinion”. Cămătarii, premieră pe PRO TV și VOYO

În această seară, de la ora 23:30, la PRO TV, telespectatorii vor putea urmări primul episod al serialului documentar CĂMĂTARII.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 25 Mai 2026

52:00

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Mai 2026

01:57:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Cel mai mare zăcământ al României

43:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 15

24:42

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Tavi Popescu a spus ce urmează pentru el după ”bijuteria” din FCSB - Botoșani: ”Sper să se întâmple asta”

Sport

Acord! Gennaro Gattuso și-a găsit echipă