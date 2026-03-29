Sistemele pot detecta din aer zone în care sunt aruncate sau arse ilegal deșeuri. O singură dronă face munca unei întregi echipe de comisari. Iar imaginile pot deveni probe în instanță.

Imaginile au fost surprinse recent cu drona Garzii de Mediu, în curtea unui localnic din județul Sălaj. Pe capturi se văd suprafețe cu deșeuri arse. Aici erau dezmembrate mașini, iar resturile rezultate – cabluri, cauciucuri și alte componente auto – erau adunate în grămezi și incendiate.

În acest caz a fost aplicată o amendă de 90 de mii de lei.

Răzvan Fazacas, comisar-șef Garda de Mediu Sălaj: „Înainte să avem această dronă era mult mai greu pentru noi să identificăm zonele."

Alte imagini au surprins un teren întreg împânzit cu gunoaie: resturi de la construcții, anvelope și deșeuri menajere. Și aici s-au aplicat amenzi. Controale cu dronele se fac inclusiv pe timpul nopții datorită dotării cu infraroșu a dronelor.

Andrei Corlan, Garda Națională de Mediu: „În timp real putem afla cine deține un teren."

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor: „Este o tehnologie care începe să fie de bună practică, folosită în majoritatea statelor europene dezvoltate."

Până acum au fost făcute șase sesizări penale, în special pentru îngroparea gunoaielor.

Raul Bereschi-Cotuț, comisar Garda de Mediu Sălaj: „Respectivele imagini și înregistrări video fac obiectul probelor în instanță."

Cele 62 de drone sunt echipate și cu senzori care măsoară suprafețele și volumul deșeurilor. Echipamentele, achiziționate prin PNRR, au fost puse în funcțiune în toată țara în luna noiembrie, iar de atunci au fost folosite în peste 100 de controale aeriene.