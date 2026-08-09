Din România, însă, va fi vizibil doar parțial. Islanda este una dintre cele mai bune destinații pentru cei care vor să urmărească eclipsa în toată splendoarea ei.

Hotelurile sunt deja complet rezervate, iar autoritățile se așteaptă la aproape 20.000 de turiști în plus, în aceste zile.

Mulți au venit de la mii de kilometri distanță, doar pentru câteva minute de întuneric.

Soarele va fi acoperit complet de Lună săptămâna viitoare. Timp de aproape 2 minute, în timpul zilei, va fi beznă – dar nu peste tot pe glob. Doar cei aflați în anumite zone din Spania, Portugalia, Groenlanda și Islanda vor putea admira eclipsa totală de Soare.

Vilhjalmur Arnason, primarul localității Reykjanesbaer: „În mijlocul după-amiezii, totul se va întuneca. Cred că va fi o experiență de neuitat.”

Pentru islandezi, însă, este mult mai mult decât un spectacol ceresc. Este prima eclipsă totală de Soare vizibilă din țara lor în ultimele 7 decenii. Iar în capitala Reykjavík, un asemenea fenomen nu a mai fost văzut din anul 1433. Experții spun că următoarea eclipsă totală care va traversa Islanda va avea loc abia peste 170 de ani.

Saevar Helgi Bragason, astronom: „De fiecare dată când văd o eclipsă totală de Soare, mi se face pielea de găină, mi se pune un nod în gât și plâng în hohote. Este emoționant să vezi Luna neagră ca tăciunele pe cer, înconjurată de coroana solară. Este o priveliște cu totul unică.”

Pasionații de astronomie au venit deja din toate colțurile lumii.

James Holah, turist din Londra: „Este cea mai bună ocazie pentru multe generații de a vedea o eclipsă solară, iar Reykjavík este cel mai bun loc pentru a o vedea.”

John Oxley, turist din Australia: „Am venit din celălalt capăt al lumii pentru a vedea eclipsa. Sper să avem parte de un cer senin.”

Și hotelierii profită din plin de „febra” eclipsei.

Sigríður Dögg Guðmundsdóttir, director Business Iceland: „Ne așteptăm să avem între 10.000 și 20.000 de turiști în plus.”

Magazinele și-au făcut stocul de ochelari speciali pentru eclipsă. Iar unii vânzători au pregătit chiar și o... ciocolată dedicată marelui eveniment astronomic.

Cu peisaje spectaculoase, ape geotermale și vulcani activi, Islanda – o țară cu mai puțin de 400.000 de locuitori – a primit anul trecut aproape 2 milioane și jumătate de turiști.