"Prea puţine firme din Europa integrează riscurile geopolitice şi riscurile de pe lanţurile de aprovizionare în planificarea lor", a declarat Sejourne după o reuniune a miniştrilor comerţului din UE. "Facem un apel către firme să îşi modernizeze planurile de afaceri", a adăugat Sejourne.

Executivul comunitar a făcut presiuni asupra statelor membre pentru a-şi diversifica liniile de aprovizionare, în special în ceea ce priveşte materialele critice. Economia europeană este deosebit de vulnerabilă la aprovizionarea din China, care a folosit exporturile ca instrument de presiune în disputele politice.

Bruxelles-ul vrea reducerea dependenţelor riscante

Recent, comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a declarat pentru Bloomberg News că, în zilele următoare, executivul comunitar va discuta modalităţi de reducere a dependenţelor riscante de Beijing.

"Este clar că rezilienţa şi securitatea au un anumit preţ, dar, în contextul geopolitic actual, este important să ne asigurăm că avem această rezilienţă, că avem diversificare, deoarece vedem cum un alt tip de vulnerabilităţi şi dependenţe sunt exploatate", a declarat Dombrovskis.

În luna decembrie 2025, în prima sa doctrină de securitate economică, Comisia le-a spus firmelor că ar trebui să ia în calcul o "primă de securitate" pentru a reduce vulnerabilităţile şi a spori securitatea generală a Europei.

Însă oficialii şi reprezentanţii sectorului industrial spun că firmele ignoră apelurile Bruxelles-ului, deoarece încearcă să creeze un echilibru între necesitatea de a rămâne competitive şi a-şi îndeplini obiectivele de profit pe termen scurt.

Industria auto cere amânarea sancţiunilor

Un exemplu este faptul că producătorii auto europeni au făcut lobby pe lângă Comisie pentru a suspenda temporar sancţiunile impuse firmei Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co, un important furnizor chinez de semiconductori.

Această firmă a fost inclusă în cel de-al 20-lea pachet de sancţiuni al UE, care vizează entităţi cu sediul în China despre care blocul comunitar susţine că au furnizat produse cu dublă utilizare sau armament Rusiei.

Firma chineză de semiconductori a fost sancţionată în luna aprilie, după ce zeci de transporturi cu tehnologiile sale ar fi ajuns în Rusia, iar produsele sale au fost găsite în dronele utilizate împotriva Ucrainei.

Însă producătorii europeni de automobile au făcut lobby pe lângă UE pentru a amâna interdicţia, spunând că nu au avut timp să îşi diversifice lanţurile de aprovizionare şi că măsurile ar duce la epuizarea stocurilor în câteva săptămâni, au dezvăluit sursele citate de Bloomberg.

În aceste condiţii, Comisia Europeană ar urma să propună ridicarea, temporară, a sancţiunilor impuse firmei Yangzhou Yangjie Electronic Technology. Orice derogare ar urma să dureze câteva luni pentru a oferi industriei mai mult timp să găsească furnizori alternativi.