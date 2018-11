Chiloții unei adolescente, prezentați la un proces de viol: Uitați cum a fost îmbrăcată!

O serie de proteste cu privire la vârsta consimțământului a izbucnit în Irlanda la o săptămână după achitarea unui bărbat judecat pentru violul unei tinere în vârstă de 17 ani.

La proces, avocatul acuzatului a prezentat chiloții purtați de tânără și le-a spus celor din juriu că: ”Trebuie să vă uitați la modul în care a fost îmbrăcată. A purtat chiloți tangă cu dantelă în față.”

Argumentul avocatului a declanșat un val de revoltă iar un parlamentar irlandez a venit cu o pereche de chiloți de dantelă în parlament pentru a blama practica de a da mereu vina pe victimă sau a o face de rușine.

”Poate că este rușinos să arăt o pereche de tanga aici...dar cum credeți că se simte o femeie sau o victimă a violului la scena nepotrivită de a arăta chiloții purtați la un proces?” a spus parlamentara Ruth Coppinger.

Ce s-a petrecut la proces?

Acuzatul a susținut că a întreținut relații sexuale cu tânăra pe o alee din Cork și că acestea au fost cu acordul fetei.

Ceea ce a stârnit revoltă este că avocata bărbatului, Elizabeth O'Connell, a venit la proces cu o pereche de chiloți purtați de fată în momentul raportului sexual.

”Exclud dovezile posibilitatea ca tânăra să fi fost atrasă de pârât și că a fost deschisă ideii de a se întâlni și de a fi cu cineva? Trebuie să vă uitați la modul în care a fost îmbrăcată. A purtat chiloți tangă cu dantelă în față”, a spus ea.

Metoda folosită de femeie a fost aspru criticată de numeroase organizații și personalități care nu au contestat neapărat verdictul dat în acest caz.

Foarte multe femei din Irlanda au publicat pe Twitter fotografii cu lenjeria intimă și hashtagul #ThisIsNotConsent, adică #Astanuînseamnăconsimțământ.

