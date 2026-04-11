A fost coadă în curtea manăstirii Moldovița, în prag de Înviere. Oaspeţii au fost întâmpinaţi de Maica Tatiana care, de peste 35 de ani, transformă în poveşti picturile unice, de pe zidurile mănăstirii, ctitorite de domnitorul Petru Rareş, în secolul 16.

Maica Tatiana, ghidul manăstirii: „Este primul promotor care unește vestul cu estul, atât prin pictură cât și prin arhitectură, el transformă bisericile într-o carte cu imagini"

Oamenii au fost fascinați de explicațiile măicuței şi au ascultat-o zeci de minute, în linişte, unii cu lacrimi în ochi.

„Simt o linişte, o pace interioară", spune o credincioasă.

Sam este din Canada. S-a cazat la Putna, şi a venit în Bucovina special să descopere lăcaşurile de cult recunoscute de UNESCO.

Sam Chee, turist: „Religia est-europeană te duce cel mai aproape de sentimentul de a fi copleșit de picturi şi culori. E remarcabil. Mă simt ca un pelerin, vreau doar să mă pierd și să văd ceva ce e complet diferit."

Nu departe, în localitatea Sadova, devenită în ultimii ani un brand turistic, peisajele montane panoramice sunt principala atracţie.

Corespondent PROTV: „Sunt pe un ponton construit într-un mesteacăn, de unde se poate cuprinde privirea un peisaj de poveste. Vedem obcinele împădurite, văile largi ale zonei şi munţii Giumalău."

Turist: „Într-un cuvânt, mirific, e peste așteptări. Ne încarcă."

Tot aici, oaspeţii au la dispoziţie două spaţii de cazare cu vedere la munţi, printr-un perete din sticlă.

Ionuț Cătălin Lehaci, administrator: „Au un view extraordinar. Totul e sticlă, inclusiv din cadă, din pat, inclusiv din ciubărul din față se vede tot Câmpulung Moldovenesc și ziua, dar și seara, când luminile sunt aprinse și e spectaculos."

Aceşti soţi au strămutat două case vechi, de 100 ani, şi au reprodus întocmai viaţa de odinioară.

Alina și Gili Pasinciuc, administratori: „Soțul meu a venit din Grecia, după 20 de ani, și împreună ne-am apucat. De la oameni care efectiv voiau să le taie pentru foc, și noi am început acest proiect amplu de strămutare. Am pus foarte mult suflet, iar oaspeții noștri au simțit tot timpul."

Copii: „E foarte frumos. E o sobă în care acolo pune doamna lemne și se încălzește, și dacă stai pe ea te încălzește. Și e foarte bine."

Turistă: „Este un loc de poveste. E un prilej bun să ieșim puțin, priveliștea, aerul curat îmi aduce aminte de copilărie."

O noapte de cazare într-o casă tradiţională costă 500 de lei.

Corespondent PROTV: „Ne aflam la aşa-numita "Capela Sixtină a Estului", mănăstire ctitorită de Ștefan cel Mare în secolul 15, cel mai faimos lăcaș de cult din Bucovina și un simbol al artei medievale românești.

Mii de turişti i-au trecut pragul în această perioadă, special pentru a-i admira celebrul albastru de Voroneț, care predomină în picturile care o împodobesc, o nuanță de azur pe care timpul n-a îndrăznit să o șteargă. În prag de Paște, Voronețul devine o poartă între văzut și nevăzut, înmiresmată de aromele de tămâie. Atmosfera este una de reculegere și emoție, iar slujba din această noapte este așteptată ca un moment de lumină și speranță de sute de localnici şi turişti. În curând, liniștea serii va fi întreruptă treptat de credincioșii care vor sosi aici în număr tot mai mare, cu lumânările pregătite pentru a lua lumina. La pensiuni îi aşteaptă o cină specială, unde vor putea ciocni pentru prima dată ouă roşii.”