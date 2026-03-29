Miriam Lancaster a vizitat o cameră de urgență în Vancouver, în aprilie 2025, după ce s-a trezit cu dureri puternice de spate, potrivit Western Standard. Atunci, un medic i-a propus programul canadian de Eutanasie Asistată Medical (MAiD – Medical Assistance in Dying), înainte de a-i oferi orice alt tratament. Lancaster, în vârstă de 84 de ani, a fost șocată, scrie New York Post.

„Tot ce știam era că m-am trezit cu dureri insuportabile, atât de mari încât fiica mea a venit alergând din altă cameră. Ea a sunat la ambulanță. Am plecat la Spitalul General din Vancouver și am fost abordată de o tânără doctoriță, al cărei prim cuvânt a fost: ‘Am dori să vă oferim MAiD’”, a povestit Miriam într-un videoclip postat pe X pe 18 martie.

„Am fost complet surprinsă. Era ultimul lucru la care mă gândeam. Voiam doar să aflu de ce mă doare, nu voiam să mor.”

Ce e programul MAiD

Programul MAiD din Canada permite adulților eligibili, cu afecțiuni medicale grave, ireversibile și cu suferință intolerabilă, să primească ajutor de la un medic sau asistent medical pentru a-și încheia viața. Regulile stricte ale programului cer cereri voluntare, consimțământ informat și evaluarea de doi profesioniști independenți.

Femeia a spus că a stat o lună în spital, apoi a revenit acasă și „m-am recuperat suficient de bine încât am putut face câteva călătorii… chiar recent am fost în Mexic și Guatemala. Recuperarea mea a fost uimitoare și nu era nevoie ca MAiD să fie sugerat.”

Canada se îndreaptă spre atingerea unui prag sumbru în cadrul programului său de sinucidere asistată medical, estimându-se că un număr total de 100.000 de cetățeni vor fi supuși eutanasiei de către guvern înainte de împlinirea a 10 ani de la lansarea programului, pe 17 iunie, mai scrie New York Post.

Canada a legalizat pentru prima dată eutanasia în 2016 pentru persoanele cu boli în stadiu terminal, înainte de a extinde această măsură la persoanele cu afecțiuni fizice grave și cronice, în urma unui proces judiciar din provincia Quebec.

În 2021, Canada a extins accesul la moartea asistată medical, cunoscută pe plan intern sub acronimul MAID, la persoanele care suferă de boli grave și incurabile sau de dizabilități, chiar dacă decesul lor nu este previzibil în mod rezonabil.

De asemenea, Canada urmează să extindă accesul anul viitor la persoanele a căror singură afecțiune medicală este o boală mintală, deși această măsură a fost amânată de două ori, potrivit BBC.

Conform datelor guvernului federal, decesele asistate medical au reprezentat aproximativ 5% din totalul deceselor înregistrate în Canada.

Canada se numără printre puținele țări care au adoptat legi privind moartea asistată în ultimul deceniu. Printre acestea se mai numără Australia, Noua Zeelandă, Spania și Austria.