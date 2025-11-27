Cetățenii români din Italia sunt avertizați cu privire la o grevă generală. Se poate solicita asistență la nevoie

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Italiană, că la data de 28.11.2025, în intervalul orar 00.01 – 24.00 va fi organizată grevă generală la nivel naţional.

Greva va afecta toate sectoarele de activitate, publice sau private, respectiv: transport aerian, feroviar, maritim, public local, privat etc.

Potrivit MAE, în acest context, va fi afectată circulaţia tuturor mijloacelor de transport pe întreg teritoriul Republicii Italiene, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, feroviare, maritime etc. De asemenea, va fi perturbat inclusiv traficul pe autostrăzi.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Autoritățile oferă sprijin nonstop

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

* Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

* Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













