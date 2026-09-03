Conform propunerii Kepco, o companie controlată de stat, Samsung Electronics ar urma să plătească în avans 20.000 de miliarde de woni (15 miliarde de dolari ) pentru energia electrică livrată până în 2031, iar SK Hynix ar plăti în avans 5.000 de miliarde de woni. Potrivit unor surse intene, cele două companii analizează în prezent propunerea.

Suma propusă de Kepco a fost calculată plecând de la presupunerea că, din 2027 şi până în 2031, facturile anuale de electricitate ale companiilor vor rămâne similare cu cele de anul trecut, când Samsung Electronics a plătit o factură la electricitate de 4.100 miliarde de woni, iar SK Hynix una de 900 de miliarde de woni.

Într-un comunicat de presă, Kepco, principala companie de utilităţi din Coreea de Sud, a recunoscut că a sugerat o schemă de plată în avans marilor utilizatori de energie, inclusiv Samsung şi SK Hynix, dar a adăugat că detaliile referitoare la participare, ratele dobânzilor, sumele de plată şi perioadele de plată nu au fost încă finalizate.

Kepco a precizat că acordul propus a fost conceput pentru a ajuta la satisfacerea nevoilor tot mai mari de investiţii în centre de date şi inteligenţă artificială, oferind în acelaşi timp companiilor mai multă certitudine cu privire la alimentarea cu energie electrică a noilor fabrici.

Compania de utilităţi ar urma să folosească fondurile pentru a construi reţele de transport şi substaţii pentru fabricile de cipuri, plătind în acelaşi timp companiilor dobânzi peste randamentul obligaţiunilor guvernamentale coreene pe doi ani.

În prezent, clienţii Kepco îşi pot plăti facturile de electricitate în avans şi pot primi dobânzi pentru această sumă. Dar compania de utilităţi are în vedere introducerea unor prevederi speciale care i-ar permite să utilizeze sistemul de plată în avans pentru a atrage sume mari de capital. În spatele acestei propuneri cel mai probabil stă deteriorarea situaţiei financiare a companiei. La finele lunii iunie, datoriile Kepco se situau la 210.700 miliarde de woni, iar cheltuielile cu dobânzile se ridică la aproximativ 11,5 miliarde de woni pe zi.