Cercetători: Câinii pot detecta coronavirusul rapid și ieftin. Precizia este de aproape 100%

Europa este în impas în fața celui de-al doilea val de COVID-19, cu rate de infecție în creștere și pierderi economice tot mai mari. Belgia tocmai a anunțat că nu va mai testa persoanele asimptomatice, chiar dacă au fost în contact cu cineva care are boala, deoarece durata de procesare a testelor este prea mare. Alte țări europene se luptă, de asemenea, să continue testarea și detectarea timpurie a infectărilor.

Între timp, într-o mică cabină din aeroportul din Helsinki și pentru o mică recompensă, câinele de salvare Kossi are nevoie de doar câteva secunde pentru a detecta dacă cineva are coronavirus.

Dacă câinii precum Kossi ar fi folosiți mai des, mulțimile de potențiali purtători de viruși ar putea fi detectați în timp util pentru o fracțiune din cost, fără niciun disconfort fizic care însoțește testul curent PCR.

Un câine poate adulmeca și identifica imediat dacă cineva a contractat virusul cu până la cinci zile înainte de apariția simptomelor care ar determina izolarea cazului. „Un câine ar putea salva cu ușurință atât de multe vieți”, a declarat cercetătorul veterinar al Universității din Helsinki Anna Hielm-Bjorkman pentru DW, care spune precizia detectării este de aproape 100%.

Covid-19 dogs started their work today at the Helsinki Airport at arrival hall 2B. Dogs have been trained to detect the coronavirus from the test wipes given by the testperson. Service is voluntary and primarily targeted for passengers arriving from abroad. pic.twitter.com/ieMLm0KuZY